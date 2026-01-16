Día Internacional de Los Beatles: ¿por qué se conmemora a la banda cada 16 de enero?

The Beatles es sin lugar a duda una de las bandas más importantes e influyentes en el mundo del rock. Integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, el grupo marcó un antes y un después en la historia de la música.

A pesar de su separación en 1970, la vigencia de The Beatles se mantiene intacta. Sus canciones continúan sonando en radios, plataformas digitales y producciones audiovisuales, mientras nuevos oyentes descubren su obra año tras año. Por ese motivo, la banda sigue siendo considerada una de las más importantes del rock, incluso décadas después del final de su carrera conjunta.

Debido a su impacto cultural y musical, The Beatles cuentan con una fecha especial para ser celebrados a nivel internacional: el 16 de enero. No obstante, esta no es la única jornada en la que los seguidores del cuarteto les rinden homenaje. Existen otras dos fechas que también son significativas para los fans y forman parte del calendario beatle.

¿Por qué el 16 de enero es el Día Internacional de The Beatles?

El 16 de enero fue elegido como el Día Internacional de The Beatles porque está relacionado con uno de los primeros momentos clave en la historia del grupo. Se considera que en esa fecha, a comienzos de 1962, la banda se presentó en el mítico Cavern Club de Liverpool tras su reapertura, un lugar que se convertiría en símbolo de sus inicios y crecimiento artístico.

Años más tarde, en 2001, esta fecha fue reconocida oficialmente como el Día Internacional de The Beatles, en homenaje a la trayectoria del grupo y a su aporte a la música moderna. Desde entonces, cada 16 de enero se recuerda el legado del cuarteto y su influencia a nivel mundial.

The Beatles pose for a photo after their very first recording session as a band (Abbey Road studios, 1962) pic.twitter.com/ioVYpDg1ii — The Beatles Earth (@BeatlesEarth) January 14, 2026

Además de esta jornada, los fanáticos también destacan el 6 de julio de 1957, día en el que John Lennon y Paul McCartney se conocieron, y el 10 de julio de 1964, fecha asociada al estreno de la película A Hard Day’s Night tras una exitosa gira por Estados Unidos. Estas tres fechas representan hitos fundamentales en la historia de una banda que continúa dejando huella en la cultura global.