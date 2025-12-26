Más allá de ser una banda de rock, Los Beatles se convirtieron en un fenómeno cultural que transformó para siempre la industria musical y la escena del entretenimiento. Desde su irrupción en la década de 1960, los cuatro jóvenes de Liverpool, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, marcaron un antes y un después en la historia de la música moderna.

Su legado se mantiene vivo hasta la actualidad, influenciando a innumerables artistas de diversos géneros. Entre ellos, uno de los nombres más destacados es Ozzy Osbourne, el legendario vocalista de Black Sabbath y una de las figuras más importantes del heavy metal.

Para Ozzy Osbourne, escuchar a los Beatles fue una experiencia reveladora. En una entrevista con Blabbermouth, recordó el momento exacto en que su vida cambió para siempre. Caminaba con una radio de transistores en el hombro cuando escuchó “She Loves You” por primera vez. La energía, la melodía y el carisma de la banda lo impactaron de tal manera que en ese instante supo que quería dedicarse a la música. “Lo recuerdo como si fuera ayer”, expresó. “Pensé: ‘Eso es lo que quiero hacer. ¡Sería increíble!'”.

La canción de los Beatles que entristece a Ozzy Osbourne

A pesar de su pasión por la música de los Beatles, hay una canción en particular que le causa tristeza a Ozzy Osbourne: “The Long and Winding Road”. Esta balada melancólica, escrita por Paul McCartney, representa para Osbourne el final de una era. En sus propias palabras, “Me entristece porque es el final de la mejor película que he visto en mi vida. Escuchas a Paul diciendo: ‘Estoy sin fuerzas. Ya no puedo más'”.

La canción, que formó parte del último álbum de estudio de los Beatles, ‘Let It Be’ (1970), simboliza la disolución de la banda y el cierre de un capítulo inolvidable en la historia de la música. Para Ozzy, este tema representa no solo el fin de los Beatles, sino también un momento de profunda nostalgia.

A pesar de la tristeza que le genera esta canción, Osbourne nunca ha dejado de reconocer la enorme inspiración que los Beatles han sido para él. Su legado continúa influyendo a artistas de todos los géneros, y su música sigue siendo un punto de referencia para millones de personas en todo el mundo, incluyendo a uno de los máximos exponentes del heavy metal.