Las 5 portadas de discos de rock que inspiraron a otras; Pink Floyd, The Beatles y más

El mundo del rock no solo se ha destacado por su música, sino también por su capacidad de reinventar la imagen y el arte visual en cada una de sus portadas. A lo largo de las décadas, algunas tapas de discos se han vuelto icónicas, no solo por lo que representan, sino porque han servido de inspiración para otros artistas y bandas.

En esta nota vamos a explorar las 5 portadas de discos de rock que inspiraron a otras, descubriendo cómo un diseño audaz, una fotografía impactante o un concepto creativo pudo marcar tendencia y dejar una huella en la historia del arte musical.

Las 5 portadas de discos de rock que se inspiraron de otras

Algunas portadas de discos se volvieron tan icónicas que cualquiera que las vea las reconoce al instante. Muchas de ellas sirvieron de inspiración para otras, dando origen a un lenguaje visual que quedó grabado en la memoria de millones de fanáticos. Le contamos algunos de los casos más icónicos.

The Beatles – ‘ Abbey Road’

Esta es tal vez, la imagen más replicada en toda la historia. La sencillez de los cuatro miembros de la banda ocasionó casi que un fenómeno global. Red Hot Chili Peppers fue una de las grandes agrupaciones que se inspiraron en ella, al igual que Kanye West y hasta en Los Simpsons se usó en varios promocionales.

Elvis Presley – ‘ Elvis Presley’

La tipografía rosa y verde, junto a la foto en blanco y negro de Elvis gritando eufórico definió la estética del rock muy temprano. La inspiración más famosa es la de Tha Clash, un homenaje que no paso por desapercibido. Mantuvieron la misma gama de colores y tipografía. La diferencia, es que reemplazaron la imagen de Paul Simonon dejando en claro que el punk llegaba a desafiar el reinado del rock.

Pink Floyd – ‘ The Dark Side of the Moon’

Este es sin duda el gran ejemplo del diseño minimalistas que inspiró a más de uno. Empezando por Dream Theater, donde reemplazaron el prisma por su propio logo, pero siguiendo el mismo diseño. También esta The Flaming Lips que decidieron replicar la estética en sus visuales.

Nirvana – ‘ Nevermind’

El bebé nadando tras el billete de un dólar es el símbolo de la generación X. The Offspring fue una de las bandas que se inspiraton en su disco ‘Americana’ juegan con una estética similar de crítica al consumismo. Weird Al Yankovic también siguió la misma línea, pero el cantante era el que estaba en la portada encima de una rosquilla.

King Crimson – ‘ In the Court of the Crimson King’

El rostro deformado por el horror es un pilar del rock progresivo. Fue sin duda una gran inspiración para Kanye West, pues sampleó la canción y utilizó estéticas visuales muy ligadas a este arte para su era.