“Esto fue por mí”: El asesino de John Lennon reveló por qué atentó contra el artista

John Lennon fue un músico, compositor, activista británico y cofundador de la exitosa banda The Beatles. El artista ganó gran reconocimiento por su talento innovador y mensaje de paz, teniendo también una exitosa carrera como solista. Sin embargo, fue asesinado en 1980 en Nueva York, generando gran conmoción en todos sus fanáticos y en la industria musical.

Todo ocurrió en la noche del 8 de diciembre de 1980, frente al edificio Dakota, donde el exbeatle vivía junto a Yoko Ono. Ese día, un fanático, Mark David Chapman, tuvo un encuentro con John Lennon en el que recibió un autógrafo sin problema, Después de esto, lo estuvo esperando durante horas frente al edificio.

Sin embargo, cuando el artista regresaba del estudio de grabación, Chapman seguía ahí y de manera inesperada, sacó un arma y le disparó cinco veces. El fanático no escapó y esperó a la policía. Mark confesó el crimen, siendo condenado a cadena perpetua. 45 años después de los hechos, el hombre volvió a hablar de los motivos que lo llevaron a cometer el asesinato de John Lennon.

¿Por qué Mark David Chapman mató a John Lennon?

45 años han pasado desde el asesinato de John Lennon y Mark David Chapman se volvió a pronunciar para confesar las razones que lo llevaron a cometer el hecho. Esto sucedió durante una audiencia que se realizó a finales de agosto, frente a la junta de libertad condicional, en el condado de Dutchess, Nueva York.

El portal ‘The New York Post’ compartió algunas palabras que habría mencionado el criminal frente al tribunal. Allí confesó las razones por las que cometió el asesinato.

“Esto fue por mí y solo por mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad. Mi crimen fue completamente egoísta”, mencionó Chapman.

Según reveló, todo lo hice por ganar reconocimiento a nivel mundial y, su única opción, fue atentar contra la vida de alguien más.

“Quería ser famoso, ser algo que no era. Y luego me di cuenta de que había un objetivo aquí: no tenía que morir; podía ser alguien. Había caído tan bajo”, confesó.

El criminal aseguró que le hizo seguimiento durante varios meses y simplemente ese día sabía que iba a realizar el atentado.

“La mañana del 8 de diciembre simplemente lo supe. No sé cómo, pero supe que ese sería el día”, aseguró.

Por último, Mark David Chapman manifestó que no tiene ningún interés en ser famoso y aprovechó el espacio para pedir perdón por el daño causado tanto a su familia, como a los seguidores del artista.

“Ya no tengo ningún interés en ser famoso. Pónganme bajo la alfombra, en cualquier lugar. No quiero ser famoso nunca más. Aquí estoy, viviendo mucho más tiempo, y no solo su familia, sino también sus amigos y los fans… les pido perdón por la devastación que causé. En ese momento no pensé en ellos, no me importaba”, habrían sido sus palabras durante la audiencia.

El asesino ha solicitado en 14 oportunidades su libertad condicional, mismas veces que ha sido negado. Deberá esperar dos años para pasar la solicitud ante el tribunal y que se pueda reevaluar.