¿Cuál es el próximo rival de Colombia en el Mundial Sub-20 luego de Corea del Norte? La ‘tricolor’ sigue en el torneo

Colombia afrontó uno de sus partidos más importantes en el Mundial Femenino Sub-20 este 23 de septiembre, el equipo ‘tricolor’ se midió a Corea del Norte en las semifinales de este torneo. El conjunto ‘cafetero’ soñaba con llegar a la gran final.

Sin embargo, las aspiraciones de este equipo se han visto derrumbadas por el conjunto asiático en este encuentro. Corea del Norte logró imponerse desde el primer tiempo de forma notable.

Dos anotaciones abrieron rápidamente el partido para las norcoreanas, quienes no permitieron que Colombia obtuviera la victoria en este encuentro.

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A pesar de esta eliminación, Colombia se mantiene en carrera en el Mundial Sub-20, y aquí les contamos cual será su próximo rival y la fase que deberá afrontar.

¿Cuál es el próximo rival de Colombia en el Mundial Sub-20 luego de Corea del Norte?

El deseo de Colombia por llegar a la final en el Mundial Femenino Sub-20 era total. La ‘tricolor’ logró superar de manera exitosa varias fases, donde demostró un poderío notable ante sus rivales.

Aun así, el equipo ‘cafetero’ no pudo superar a su único escollo de este torneo. Colombia volvió a caer frente a Corea del Norte, una de las potencias de esta categoría.

Las asiáticas superaron a Colombia, tal y como lo pudieron lograr durante el resto del torneo ante las demás selecciones.

Colombia cayó en estas semifinales, a pesar de sus esfuerzos demostrados en este encuentro, y también en cada uno de los encuentros correspondientes a este torneo en fases anteriores.

El gran pase a la final fue para Corea del Norte, que se medirá a España, primera finalista de este torneo. Sin embargo, hay un partido que Colombia aun deberá disputar.

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El seleccionado Sub-20 disputará su próximo encuentro en la lucha por el tercer lugar. Allí es donde se medirá a Italia, equipo que también fue eliminado en las semifinales.

¿Cuándo será este partido?

En caso de que desee disfrutar de este partido, le contamos que está pautado para llevarse a cabo el próximo 26 de septiembre, en un choque lleno de emociones.

Por otro lado, la gran final tendrá lugar el próximo 27 de septiembre, cuando España se mida a Corea del Norte, en busca de un nuevo trofeo de esta categoría.