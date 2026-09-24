¿Quién es la máxima goleadora de la Selección Colombia femenina sub-20? Así está el ranking

La Selección Colombia femenina sub-20 ha tenido varias generaciones que dejaron su nombre en la historia del fútbol nacional. Entre ellas aparecen figuras como Gisela Robledo, Angie Castañeda, Linda Caicedo y, aunque no siempre aparece en los listados de esta categoría, Catalina Usme, una jugadora clave cuando se habla de las goleadoras que ha tenido la Tricolor.

Para entender el ranking hay que hacer una precisión: Catalina Usme sí tuvo su primer llamado a la Selección Colombia con la categoría sub-20, pero su impresionante registro goleador corresponde principalmente al equipo femenino de mayores. La Federación Colombiana de Fútbol la reconoce como la máxima anotadora histórica de la Selección absoluta, con 55 goles en el registro publicado en 2024.

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Catalina Usme es la goleadora histórica de Colombia

Usme fue convocada por primera vez para disputar el Sudamericano Sub-20 en Chile. Desde entonces comenzó una trayectoria de dos décadas con la camiseta nacional que la llevó a convertirse en la máxima goleadora histórica del combinado femenino de mayores.

Por eso, aunque su nombre aparece cuando se repasa la historia de las goleadoras de Colombia, no debe mezclarse su registro con las estadísticas específicas del Mundial o del Sudamericano Sub-20.

¿Quién lidera entre las goleadoras Sub-20?

Si hablamos exclusivamente del Sudamericano Femenino Sub-20, Angie Castañeda encabeza el registro histórico colombiano con 11 goles. La atacante consiguió esa cifra durante su participación en el torneo de 2018.

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Gisela Robledo aparece también entre las grandes anotadoras de esta categoría. En el Sudamericano Sub-20 de 2022 marcó siete tantos en una campaña en la que Colombia terminó como subcampeona.

En el Mundial Femenino Sub-20, el nombre que manda es otro: Linda Caicedo. La atacante suma cuatro goles mundialistas con Colombia, producto de sus actuaciones en las ediciones de 2022 y 2024.

Un ranking que cambia según el torneo

La diferencia entre las estadísticas explica por qué pueden aparecer nombres distintos cuando se pregunta por la máxima goleadora de la Selección Colombia femenina sub-20.

Angie Castañeda: 11 goles en el Sudamericano Sub-20.

11 goles en el Sudamericano Sub-20. Gisela Robledo: 7 goles en el Sudamericano Sub-20 de 2022.

7 goles en el Sudamericano Sub-20 de 2022. Linda Caicedo: 4 goles en Mundiales Sub-20.

4 goles en Mundiales Sub-20. Catalina Usme: primera convocatoria con la Sub-20 y máxima goleadora histórica de la Selección Colombia femenina de mayores, con 55 goles según la FCF.

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La generación de 2026, además, ya comenzó a escribir su propia historia. Colombia clasificó al Mundial de Polonia y entre las convocadas aparecen futbolistas como Valerin Loboa, Catalina Cortés y Fernanda Viáfara.