David Ospina ya tiene nuevo equipo, fue presentado oficialmente y lanzó un mensaje que ilusiona

David Ospina inicia un nuevo desafío en el fútbol mexicano. El experimentado arquero colombiano ya fue presentado como refuerzo del Atlante FC, club que acaba de regresar a la Liga MX, y afrontará esta etapa con el objetivo de aportar su experiencia en un proyecto que busca consolidarse en la máxima categoría del fútbol mexicano.

El guardameta llegó a Ciudad de México como agente libre después de finalizar su vínculo con Atlético Nacional. La institución mexicana oficializó su incorporación con un contrato vigente hasta mediados de 2027, apostando por uno de los futbolistas más destacados en la historia reciente de la Selección Colombia.

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Durante su llegada al aeropuerto, David Ospina compartió sus primeras impresiones sobre este nuevo reto. “Muy emocionado de poder jugar y estar acá”, declaró.

El arquero también explicó cómo se concretó la negociación que terminó llevándolo al fútbol mexicano. “Fue todo muy rápido, estaba muy concentrado en lo que iba a ser el Mundial para Colombia, se vino proyectando esta posibilidad, se tuvieron algunas conversaciones y solamente era conocer a la familia Escalante para tomar esa decisión positiva, de poder darle a mi familia la posibilidad de conocer México”, reveló.

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David Ospina y su esperado salto a la Liga MX

El colombiano reconoció que el interés desde México no surgió recientemente, ya que en distintas etapas de su carrera recibió propuestas de clubes de ese país. “En algunas oportunidades tuve conversaciones con algunos equipos, y siempre tuve ese pensamiento en la liga mexicana”, aseguró.

Además, explicó que las referencias de otros futbolistas colombianos influyeron en su decisión. “Algunos compañeros vinieron a jugar acá y me contaban de la liga y el nivel que tiene. Hoy se me presenta esta oportunidad al final de mi carrera, y es muy positivo para mí”, sentenció.

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Atlante apuesta por la experiencia de David Ospina

Atlante recuperó recientemente su lugar en la Liga MX tras permanecer doce años en la segunda división y regresar mediante la adquisición de la ficha de Mazatlán FC. En ese contexto, el club reforzó su plantilla con un arquero de amplia trayectoria internacional.

Sobre el proyecto deportivo, Ospina destacó el potencial del grupo. “Es un proyecto ambicioso, sabemos que todo es un proceso, que hay que ir paso a paso consolidando para ir uniendo al grupo. Hoy hay un grupo joven qué tiene las expectativas de poder hacer las cosas bien”, analizó el colombiano.

El debut del guardameta todavía no tiene fecha confirmada. Antes de viajar a México, trabajó con la Selección Colombia durante el Mundial de 2026 y cerró su ciclo en Atlético Nacional, donde fue titular durante el primer semestre. Su ausencia en la final, debido a la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo, llevó al conjunto verdolaga a incorporar a Franco Armani para custodiar el arco.