Las 3 bandas que PXNDX admitió plagiar en sus mejores éxitos: son leyendas de la música

PXNDX ha sido una de las bandas más grandes y destacadas del rock latinoamericano en su historia. Este grupo marcó a toda una generación, gracias a sus canciones, y también a un estilo ‘emo’ que estremeció a la industria.

Esta banda mexicana logró varios éxitos en su trayectoria. Sin embargo, varios de ellos fueron ciertamente polémicos para el mundo del rock.

Varios fanáticos aseguraban que estas canciones eran plagio a otras bandas, por varias similitudes en estilo, y también en sonido.

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Aun así, esto no había sido confirmado, hasta hace pocos días, cuando uno de los miembros de la banda reveló que esto es cierto, y hasta se atrevió a revelar las bandas a las que copiaron.

Las 3 bandas que PXNDX admitió plagiar en sus mejores éxitos

Ricardo Treviño sorprendió a los amantes de PXNDX hace pocas horas. El bajista del icónico grupo mexicano dijo presente en el canal de YouTube de Melo Montoya.

Allí el bajista se refirió a varios detalles de su carrera musical en PXNDX, y de varios detalles de la banda que pocos conocían. De hecho, el propio artista se refirió a los polémicos plagios del grupo mexicano.

A pesar del revuelo, el propio Treviño aseguró que esto fue cierto, y que esto ocurrió de forma notable en los inicios de la banda, lo que generó gran revuelo en su contra.

“Conforme estaba pasando todo eso de los plagios, nosotros, irónicamente, nos unimos más como banda. Porque dijimos, a ver: bueno, pues aquí hay un pedote, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar con todo y vamos contra corriente” dijo Treviño.

Esta es a verdad detrás de los plagios de PXNDX… https://t.co/hKBmZu7diZ — Melo Montoya Chávez (@MeloMontoya) September 22, 2026

De hecho, bajista admitió tener la idea de separarse de la banda, ya que quería tener su conciencia tranquila y estar lejos de problemas legales. No obstante, optó por quedarse.

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Ricardo reveló que esto ocurrió durante el disco de ‘Para Tí Con Desprecio’, su tercer álbum lanzado en 2005. De hecho, el bajista también admitió que la banda para ocultar esto lanzó rápidamente ‘Amantes sunt amentes’, un disco que si era de su propia composición, y que les permitió reivindicarse.

De acuerdo con Treviño, las bandas a las que plagió PXNDX fueron: My Chemical Romance, Blink-182 y Green Day.

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Sin lugar a dudas, esta confesión ha generado revuelo, aunque, los fanáticos admiten que el éxito de PXNDX después de esa época fue notable hasta su separación en 2016.