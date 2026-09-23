¿El penal más fácil de la historia? Arquero no atajó por polémica razón; hubo consecuencias

Un partido de la Copa Simón Bolívar, torneo de ascenso del fútbol boliviano, dejó una escena que rápidamente se volvió viral. Gustavo Tesonotte, arquero argentino de Wilstermann Cooperativas, decidió no parar un penal después de considerar injusta la decisión del árbitro Carlos Arteaga.

El encuentro frente a Atlético Independiente estaba 2-2 cuando llegó la jugada que desató la polémica. En los últimos minutos del partido, Arteaga señaló penal a favor del equipo de Cochabamba, una decisión que provocó los reclamos inmediatos de los jugadores de Wilstermann Cooperativas.

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Tesonotte no se quedó atrás y también mostró su desacuerdo, pero lo hizo de una manera inesperada. Cuando llegó el momento del cobro, se ubicó bajo los tres palos y se quedó junto a uno de los postes, sin quedarse en la posición habitual de un arquero ante un penal.

Por otro lado, el jugador de Independiente tomó carrera, pateó y marcó el 3-2 definitivo prácticamente sin oposición. La imagen del guardameta dejando pasar el lanzamiento comenzó a circular rápidamente en redes y generó polémica.

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💥 UN ARGENTINO SE NEGÓ A ATAJAR UN PENAL EN MODO DE PROTESTA



Por la Copa Simón Bolívar de Bolivia, Gustavo Tesonotte se dejó hacer este gol en la derrota de su equipo, Wilstermann Cooperativas, 3-2 ante Atlético Independiente cuando se jugaban 90+24'.pic.twitter.com/tXGBejNPIg — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) September 23, 2026

¿Por qué Tesonotte no intentó atajar el penal?

Después del partido, el arquero explicó que la protesta no fue una decisión individual, sino una determinación que tomó junto con sus compañeros. En una entrevista con Beto Casella para el programa Nadie nos para, de Rock & Pop, contó lo que ocurrió.

“Nosotros nos estábamos jugando una clasificación para ascender y que nos jueguen de esa manera no me pareció, por eso tomamos la decisión”, explicó.

Tesonotte también fue directo al hablar de la jugada que terminó en el penal: “Solamente el árbitro lo vio”. Y agregó: “Si tanto quieren ayudar al equipo de Independiente Cochabamba, está bien, que terminen ganando el partido”.

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El árbitro terminó suspendido

La polémica no quedó únicamente en la cancha. Después del encuentro, la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) revisó la jugada y, según los reportes conocidos posteriormente, calificó la decisión como un “penal inexistente”.

La revisión terminó con una medida contra Carlos Arteaga: el organismo decidió suspenderlo indefinidamente. En medio de la controversia, Tesonotte también aprovechó para pedir una herramienta que, según su postura, podría ayudar a evitar este tipo de situaciones en el fútbol de ascenso.

“Después de todo lo que pasó, sería bueno que implementen el VAR para que no vuelva a suceder”, manifestó.