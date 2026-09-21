¿Cuánto costará ir al Mundial de 2030? Cálculo pasajes, estadía y entrada a 1 partido fase de grupos

La Copa Mundial de la FIFA 2030 aun está en planificación, y varios equipos sueñan con ser parte de este torneo. Sin embargo, los amantes del balompié también desean ser parte de esta fiesta del fútbol como visitantes.

La fiebre por este torneo quedó más que demostrada durante la última justa en este año 2026, donde grandes selecciones han puesto su talento en la cancha.

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Por ello, si usted es uno de los que quiere vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde los estadios, aquí le contamos cuanto podría costarle una entrada y un viaje para estos encuentros.

¿Cuánto costará ir al Mundial de 2030? Cálculo pasajes, estadía y entrada

Para nadie es un secreto que la Copa Mundial de la FIFA es el máximo trofeo del fútbol. Grandes jugadores han soñado con levantar esta copa, y llevar así a sus países a lo más alto del deporte.

Del mismo modo, para miles de fanáticos es un anhelado poder ver esta reunión de estrellas del fútbol en la cancha, y así apoyar a sus jugadores desde el campo de juego y la atención de todo el balompié.

Si usted es uno de los grandes hinchas de este deporte, y quiere disfrutar de este torneo, el presupuesto puede variar. Cabe recordar que este torneo se llevará a cabo en España, Portugal y Marruecos principalmente, aunque Argentina, Paraguay y Uruguay también tendrán un partido en su territorio.

En promedio, los costos básicos a tener en cuenta son los pasajes de ida y vuelta, la estadía y la entrada al partido. En total, estos precios suelen promediar un valor de entre 1.600 dólares a 3.500.

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Cabe mencionar que en el caso de querer disfrutar de los partidos en Argentina, Paraguay o Uruguay, los costos son ligeramente menores respecto a viajar a Europa, si lo hace desde Colombia.

Del mismo modo, es necesario resaltar que estos precios pueden verse disparados por la inflación monetaria para 2030, la época de viaje, o incluso los dos equipos que se enfrentarán en el partido que desee ver.

Sin embargo, este costo promedio le permitirá saber cuanto dinero ahorrar, para así ser parte de la enorme fiesta del mundo del fútbol, que se presentará con gran emoción a nivel internacional.