Indignación por botellazo de hincha a Juan Fernando Quintero en Bucaramanga: así fue

Juan Fernando Quintero volvió a ser protagonista con Independiente Medellín en su regreso a una de las plazas históricas del fútbol colombiano. El mediocampista, identificado con el número 8, marcó su primer gol desde su regreso al “club de sus amores” y terminó como la figura del empate 2-2 frente a Atlético Bucaramanga, en el Estadio Américo Montanini.

Juan Fernando Quintero, figura ante Bucaramanga

Quintero mostró su habitual precisión para encontrar espacios y filtrar pases durante el compromiso. Su actuación le permitió recibir el reconocimiento como el jugador más destacado del encuentro, aunque el resultado dejó sensaciones encontradas dentro del conjunto antioqueño.

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Tras atender la entrevista correspondiente al reconocimiento, el capitán del DIM emprendió el camino hacia los camerinos. Sin embargo, cuando se disponía a bajar por las escaleras del escenario deportivo, una persona desde las tribunas lanzó una botella en su dirección.

El objeto no alcanzó a impactar al futbolista, pero el episodio generó una reacción inmediata. Quintero se detuvo, visiblemente molesto, mientras integrantes de la Policía y del equipo de seguridad se acercaron para acompañarlo durante el recorrido hasta la zona interna del estadio.

❌ VERGONZOSO: Un “hincha” de Bucaramanga le tira una botella a Juan Fernando Quintero al finalizar el partido. La madurez de Juanfer para asumir la situación 👏🏻 https://t.co/1YQIE6TUjL — Cristian Camilo Ortiz Hoyos (@CamiloOrtiz_ok) September 18, 2026

Juan Fernando Quintero habló sobre el botellazo

Minutos después, el volante atendió nuevamente a los medios en zona mixta y se refirió al incidente ocurrido cuando abandonaba el terreno de juego.

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“Es una plaza muy bonita y lastimosamente me tiran una botella… no hay necesidad”, reclamó de lo hecho sin justificación.

Pese al episodio, el futbolista también destacó la importancia de regresar a escenarios con tradición dentro del balompié nacional.

“Son plazas que son históricas para el fútbol colombiano. Para mí es un placer volver”, resaltó en ese tránsito que ha tenido de nuevo en el fútbol profesional colombiano (FPC).

El empate 2-2 y la autocrítica del DIM

Independiente Medellín llegó a 16 puntos después de ocho jornadas y continúa en la zona alta de la Liga BetPlay 2026-II. El empate ante Bucaramanga no cumplió con las expectativas del equipo, aunque el conjunto santandereano conserva su condición de invicto y complicó el objetivo visitante.

Bucaramanga afrontó buena parte del encuentro con diez jugadores luego de la expulsión de Fabián Sambueza, quien recibió la tarjeta roja por una patada en el pecho contra Didier Moreno.

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Juanfer, además de marcar el segundo tanto del DIM, cuestionó algunos aspectos del rendimiento colectivo.

“Creo que nosotros tenemos que hacer una autocrítica, creo que los primeros dos goles no los podemos recibir; más allá de cualquier otra situación, tenemos que estar un poco más concentrados”, reclamó públicamente a su DIM.

En la siguiente fecha, Medellín enfrentará a Jaguares, mientras Bucaramanga recibirá nuevamente en casa a Internacional de Bogotá.