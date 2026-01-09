La IA resuelve el misterio: este es el mejor álbum de NuMetal de la historia; no es Korn

El NuMetal siempre ha sido un terreno fértil para los debates interminables entre fans. Durante años, un nombre ha dominado casi automáticamente cualquier conversación sobre el género, como si no hubiera espacio para alternativas. Sin embargo, el análisis de datos, patrones musicales y recepción histórica realizado por la inteligencia artificial terminó con la pelea y mencionó cuál es el mejor disco de NuMetal de toda la historia.

Contra todo pronóstico, la IA señaló un disco como la obra cumbre del NuMetal, reabriendo una discusión que muchos creían cerrada. Le contamos cuál es la decisión que tomó la inteligencia artificial sobre la banda y álbum. ¿Está de acuerdo?

Lea también: Ni Soda Stereo ni Molotov: Este es el mejor álbum de rock latino de la historia, según la IA

Este es el mejor álbum de NuMetal de la historia

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por millones de personas para obtener respuestas rápidas. Pero en esta ocasión, nosotros decidimos recurrir a ella para conocer su opinión referente al mejor álbum de NuMetal de la historia, sorprendiendo al mencionar ‘Hybrid Theory’ de Linkin Park por las siguientes razones.

El debate se ha mantenido muy fuerte, pues se ha señalado a Korn como el favorito, pero la IA eligió a Linkin Park. Empezando por su “perfecta fórmula NuMetal”, pues logra integrar de manera orgánica tres elementos que otros grupos forzaban como los riffs, la integración del Hip-Hop y electrónica.

Además, la IA mencionó que Linkin Park consiguió sacar el género de los garajes y hacelor sonar en los grandes estadios del planeta. Sin duda, fue clave en el crecimiento del NuMetal en la industria musical, estando vigente todavía después de 25 años de su lanzamiento.

Le puede interesar: La ciencia lo confirmó: esta es la canción de rock más feliz de los años 60

“La IA mide el éxito no solo por ventas (que con más de 32 millones de copias es el más exitoso del género), sino por su capacidad de permanencia. Mientras que otros álbumes de la época pueden sonar “fechados” o anclados a la angustia de los 90, la producción de Don Gilmore en Hybrid Theory sigue sonando limpia y moderna en 2026″, aseguró.

Un punto extra que le dio la inteligencia artificial fue la manera en la que Chester Bennington logró canalizar temas de ansiedad, lucha interna y aislamienta de una manera punica. Dejó por fuera las groserías excesivas sin perder la agresividad y melodía que lo hace ser el mejor de toda la historia.