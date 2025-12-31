Linkin Park consiguió histórico logro para cerrar el 2025: entró en una lista inolvidable

Linkin Park es una de las bandas más grandes del momento en el rock y el nu metal. Esta agrupación ha sido notable desde su regreso a los escenarios, y ha conseguido una fama mundial que se ha demostrado en sus ‘tours’ y con su último álbum ‘From Zero’.

El legado de Chester Bennington sigue más que vigente, con el liderazgo de Mike Shinoda, y sus éxitos inmortales interpretados por Emily Armstrong, con un talento indudable.

Su fama y su notable influencia en la actualidad queda demostrada. Linkin Park consiguió un histórico logro para cerrar el 2025, en lo que fue un año lleno de emociones para esta banda brillante.

Linkin Park consiguió un histórico logro para cerrar el 2025

Desde 2024, Linkin Park ha sido capaz de volver a los escenarios con un gran poder, y un catálogo de éxitos que no ha hecho más que aumentar.

Muchos pensaban que la banda había llegado a su fin tras el fallecimiento de Chester Bennington. Pero este grupo ha regresado con Emily Armstrong para dar paso a una nueva etapa.

El apoyo del público ante este regreso ha sido notable. Justo de esta forma se ha demostrado tras el lanzamiento de ‘From Zero’, y también a los incontables ‘sold out’ que ha conseguido desde su vuelta a los escenarios.

Canciones como ‘The Emptiness Machine’ o ‘Heavy Is The Crown’ han cautivado a nuevo público, mientras que ‘Two Faced’ ha generado recuerdos y nostalgia a sus fanáticos más fieles.

Sin embargo, si de algo no queda duda es que la fama de Linkin Park sigue vigente. La banda consiguió un histórico logro con el que cerró su 2025.

A finales de este mes de diciembre, Pollstar, una de las fuentes de datos más grandes en la industria del entretenimiento reveló una lista de los 10 artistas más populares a nivel mundial.

Para ello, tomó en cuenta el éxito de sus canciones, redes sociales, y conciertos. Linkin Park no solo figuró en la lista, sino que lo hizo en el puesto número 3.

La histórica banda fue la agrupación de rock y metal más alta en este ranking, y se posicionó incluso por encima de artistas de la talla de Dua Lipa, Lady Gaga o ColdPlay.

El listado total

La lista al completo está definida de la siguiente manera:

1- Billie Eilish

2- Shakira

3- Linkin Park

4- Dua Lipa

5- Chris Brown

6- Teddy Swims

7- Lady Gaga

8- Kendrick Lamar

9- Coldplay

10- Tate McRae

Esta es una muesstra más de la relevancia de Linkin Park desde su regreso, y la forma en que ha enamorado a un público que sigue a la banda pasionalmente.