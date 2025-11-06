Definir cuál banda de rock es la mejor es bastante subjetivo, pero responder cuál es la mejor de la audiencia de Radioacktiva es algo que podemos lograr, por eso, necesitamos su opinión. Participe y vote para definir si en esta batalla gana Korn o AC/DC, ¿cuál es su favorita?

Son la escuela vieja contra la nueva ola. Podemos considerar que se enfrenta el rugido del nu metal contra el riff perfecto del hard rock. Korn llevó el metal a lugares emocionales y experimentales. AC/DC es la banda sonora de la fiesta, la carretera y la eterna rebeldía rockera.

¡Su voto decide!

AC/DC: Riffs, leyendas y rock and roll eterno

AC/DC, la banda británico-australiana formada en Sídney en 1973 por los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young, es un ícono del hard rock, sin embargo, ellos mismos siempre han defendido su ritmo como puro “rock and roll”.

La banda ha vendido más de 200 millones de álbumes globalmente y su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003 reafirmó su estatus como una de las bandas más influyentes y energéticas de la historia.

A pesar de la trágica muerte de su primer vocalista, Bon Scott, en 1980, y de múltiples cambios en su alineación, continuaron su éxito con el álbum ‘Back in Black’ y el vocalista Brian Johnson, consolidándose como una de las bandas más duraderas e influyentes en la historia del rock.

Korn, la representación del nu metal

La banda se formó en Bakersfield, California, en 1993. Actualmente, sus integrantes son Jonathan Davis (voz, gaita), James ‘Munky’ Shaffer (guitarra), Brian ‘Head’ Welch (guitarra), Ra Diaz (bajo) y Ray Luzier (batería). A lo largo de su carrera, la banda ha vendido más de 42 millones de álbumes en todo el mundo y ha obtenido dos premios Grammy.

Su sonido es una mezcla de heavy metal con influencias de funk y hip hop, gran parte de su fama y lo que los hace especiales sus letras, que a menudo abordan temas como el abuso, la adicción y la angustia juvenil. Canciones como ‘Freak on a Leash’ y ‘Blind’ son himnos que les valieron múltiples premios y la inmortalización en la historia del rock alternativo.