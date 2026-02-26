Ellos son los 10 jugadores más valiosos de la Liga Colombiana en 2026: Atlético Nacional lidera

Los equipos de la Liga Colombiana BetPlay Dimayor ya están jugando la fecha número nueve y varias de las estrellas del torneo se han destacado en sus últimos partidos. Además, en esta oportunidad, hay varias leyendas que hacen parte de los clubes más grandes, como lo son Rodallega, Falcao, David Ospina, Teófilo Gutiérrez, entre otros.

En esta oportunidad, le presentamos cuáles son los diez jugadores más valiosos del torneo colombiano según el portal especializado en deportes, Transfermarkt.co. La gran sorpresa es que hay varios jugadores que se vienen posicionando y cuyo precio en el mercado es mucho más alto de lo que sus seguidores se imaginaban.

Además, uno de los equipos que tiene más jugadores destacados es Atlético Nacional, que se queda con el jugador más valioso del torneo en el 2026, con el nuevo fichaje de Cristian Arango, el delantero que está brillando en el cuadro verdolaga. Pero en el top 10, hay varios compañeros del ‘Chicho’, quienes lo acompañan en la cancha.

Los 10 jugadores más valiosos de la Liga Colombiana

1. Cristian Arango – Delantero central de Atlético Nacional de 30 años

2. Emerson Batalla – Extremo derecho de Atlético Bucaramanga de 24 años

3. Alfredo Morelos – Delantero central de Atlético Nacional de 29 años

4. Jorman Campuzano: volante central de Atlético Nacional de 29 años

5. Élan Ricardo – Mediocampista de Deportes Tolima de 22 años

6. Dylan Borrero – Extremo izquierdo del América de Cali, 24 años

7. Emanuel Reynoso: mediocentro ofensivo del Deportivo Cali de 30 años

8. Josen Escobar – Mediocampista del América de Cali de 27 años

9. Yeison Guzmán – Mediocampista ofensivo del América de Cali de 27 años

10. Francisco Chaverra – Extremo izquierdo del Independiente Medellín de 25 años

Si bien las leyendas no se encuentran en el top 10, esto tiene que ver con la edad

Ahora, en el caso de los deportistas colombianos más valiosos que se encuentran jugando en el exterior, se destacan Luis Díaz, uno de los goleadores del Bayern Múnich, seguido de Jhon Jáder Durán del Fenerbahce, Daniel Muñoz, quien se destaca en el Crystal Palace, Jhon Janer Lucumí en el Bologna y, finalmente, Richard Rios, quien juega en el Benfica de Alemania.