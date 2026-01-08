Ni Soda Stereo ni Molotov: Este es el mejor álbum de rock latino de la historia, según la IA

Esto se puede considerar uno de los grandes hitos históricos del rock latino. La IA llegó a un consenso sobre cuál es el mejor álbum, sorprendiendo al no incluir a Soda Stereo ni a Molotov, grandes referentes del género en Latinoamérica. En cambio, eligió a Café Tacvba con ‘Re’ (1994) como el mejor de la historia, una elección que también coincide con lo señalado por Rolling Stone.

“Este disco es frecuentemente citado por los algoritmos y la crítica especializada (como Rolling Stone, que lo puso en el #1 de su lista histórica) debido a su omnivocidad cultural. No es solo un disco de rock; es una enciclopedia de sonidos latinoamericanos”, mencionó.

Le puede interesar: El álbum de rock que es clave para entender el final de ‘Stranger Things’ es de una leyenda inolvidable

En el álbum experimentan varios sonidos, pasando por el punk, el metal, la música norteña, el bolero, el mambo y el ska, sin perder su objetivo principal. Es una complejidad musical que lo posiciona como uno de los mejores de toda la historia.

¿Está de acuerdo con esta elección o considera que habría otra alternativa más acertada? Si bien la decisión de la IA resalta a ‘Re’ de Café Tacvba por su innovación y legado, el debate sobre el mejor álbum de rock latino sigue siendo abierto. Cada oyente puede valorar distintos aspectos: letras, experimentación musical o impacto cultura