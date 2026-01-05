¿El metal es un género musical satánico? Esto respondió la inteligencia artificial

El metal es un género musical que nació a finales de la década de 1960 y comienzos de los años 70, como una evolución del rock. Se caracteriza por el uso de guitarras eléctricas distorsionadas, ritmos intensos y una gran fuerza sonora.

Bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple son consideradas pioneras, mientras que agrupaciones como Metallica, Iron Maiden, Slayer o Judas Priest ayudaron a consolidar su popularidad a nivel mundial.

Con el paso del tiempo, el metal se diversificó en numerosos subgéneros y se convirtió en una forma de expresión para millones de personas. Sin embargo, a pesar de su éxito y expansión global, el metal ha estado rodeado de polémica desde sus inicios. Muchos sectores han relacionado este género con el satanismo o lo diabólico, principalmente por sus sonidos fuertes, su estética oscura y el contenido de algunas canciones.

¿El metal es un género satánico? Esto dijo la IA

Ante este debate, la inteligencia artificial Copilot fue consultada sobre si el metal puede considerarse un género satánico. Su respuesta es clara: el metal no es satánico ni diabólico en esencia.

Según Copilot, la asociación del metal con lo satánico surgió por varios factores, como las portadas de discos con símbolos oscuros durante los años 80 y 90, letras que cuestionaban instituciones religiosas o exploraban temas controversiales, y la estética teatral y agresiva de algunas bandas. Sin embargo, estos elementos fueron utilizados principalmente como una forma de expresión artística y no como una práctica religiosa real.

La inteligencia artificial destaca que este género musical ha cumplido un papel importante como catarsis emocional para millones de jóvenes, permitiéndoles canalizar emociones intensas.

Copilot también señala que, aunque algunos subgéneros utilizan una imaginería más sombría, el metal ha servido como vehículo para transmitir mensajes de esperanza, espiritualidad, reflexión personal y crítica social. Por ello, concluye que el satanismo y el metal no son lo mismo y que estas etiquetas no definen al género musical en su totalidad.