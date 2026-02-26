Paso a paso para acceder a la conexión a internet Starlink de Elon Musk en Colombia ¿Cuánto vale?

Hace unos días, Elon Musk anunció la llegada de Starlink a Colombia, la empresa de Elon Musk que busca conectar a internet a cientos de personas en todo el mundo sin problema y, en algunos casos, sin costo. Hay que tener en cuenta que este servicio se ofrece gracias a los satélites que tiene el empresario y que permite que los usuarios se puedan conectar sin problema a una señal estable, en zonas de baja latencia.

En esta oportunidad, la empresa dio a conocer en sus redes sociales que, durante las próximas semanas, va a habilitar una promoción en donde todos los usuarios van a poder acceder al servicio sin tener que pagar de más. Sin embargo, todos los interesados en acceder deben diligenciar un formulario con sus datos para poder obtener la señal.

¿Cómo acceder GRATIS al internet de Starlink en Colombia?

Esta nueva señal de internet promete tener una navegación web, realizar llamadas, hacer videos, ver contenidos, grabar, editar, entre otras, funcionando al 100% sin importar el territorio. Por eso, todas las personas interesadas en acceder al servicio podrán disfrutar de 30 días de servicio GRATIS como una prueba, para conocer todas las características del plan.

En la página web de Starlink podrá poner su dirección para conocer la disponibilidad y la velocidad en la que funcionaría el servicio en ese lugar. Tenga en cuenta que en algunas zonas todavía no hay cobertura, pues hace poco llegó la señal al país y se espera que en los próximos meses se vaya expandiendo a zonas de difícil acceso.

Paso a paso para acceder a la prueba GRATIS

Ingrese al portal web de Starlink

Cree una cuenta con un usuario y contraseña

Llene el formulario con sus datos básicos: fecha de nacimiento, nombre, correo electrónico, etc

Después debe llenar los datos de la compra, como medio de pago y dirección

Tenga en cuenta que debe poner un medio de pago con el fin de que pueda acceder a la prueba gratuita de 30 días; después de eso, tendrá que pagar la mensualidad, que tiene un precio aproximado de $220.000. Sin embargo, esto puede cambiar, según la zona en donde se encuentre, y debe tener la antena, que tiene un valor de los $500.000 a $1.600.000.