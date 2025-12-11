Británico intentó imitar a Chester Bennington y acabó siendo la versión de Temu: desató risas en redes

Chester Bennington es, indudablemente, uno de los artistas más grandes en la historia del rock. Su voz lo ha ayudado a generar una gran cantidad de fama, a partir de éxitos e interpretaciones imborrables a partir de su talento.

Gracias a sus canciones interpretadas con Linkin Park, este artista se ganó un puesto en los corazones de sus fanáticos, quienes incluso se han atrevido a imitarlo.

De hecho, recientemente un hombre británico se atrevió a imitarlo, pero desató risas en redes sociales, gracias a su pronunciación, y su forma de cantar un éxito icónico de Linkin Park.

Británico intentó imitar a Chester Bennington y fue la versión de Temu

Chester Bennington posee un estilo sumamente particular gracias a su voz, y a un talento que ha quedado grabado en la parte más alta del rock.

Imitar al cantante de Linkin Park es muy complejo, e incluso, para muchos es incluso más difícil por el legado que tiene el fallecido vocalista.

Aun así, un usuario de redes sociales se atrevió a intentar llenar estos zapatos, aunque, según muchos, terminó siendo la ‘versión de Temu’.

El usuario @antonisk77 hizo su interpretación de ‘One Step Closer’, con la particularidad de que su acento británico sobresalió, y se puso fuera de tono en varias ocasiones.

No obstante, lo que muchos esperaban era el icónico grito de Chester en esta canción, aunque tampoco salió como se imaginaba.

Los comentarios desataron gran cantidad de risas, aunque, dejó en claro que la voz de Chester Bennington es sumamente difícil de imitar, sobre todo, si se trata de un éxito como ‘One Step Closer’.

El legado del cantante

Para nadie es un secreto que Chester Bennington es una gran leyenda del rock y el nu metal. La potencia de este artista fue envidiable, y logró demostrarlo con himnos que son irrepetibles.

Grandes éxitos de Linkin Park demuestran el poder de una banda legendaria, acompañada por Chester Bennington, hasta el momento de su fallecimiento.

Actualmente la banda sigue su trayectoria, aunque con Emily Armstrong como cantante, con el objetivo de honrar el legado de este artista, que enamoró a toda una generación que lleva a Linkin Park en su corazón.