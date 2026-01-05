La ciencia lo confirmó: esta es la canción de rock más feliz de los años 60

Las bandas y los artistas por lo general sacan temas que logren conectar profundamente con todos sus oyentes. Sin embargo, algunos logran hacerlo mucho mejor y, un reciente estudio realizado por la ciencia reveló cuál es la canción más feliz de los años 60, sorprendiendo al mencionar a un gran éxito de la época.

La música se ha convertido en uno de los grandes refugios emocionales de las personas, una vía casi instantánea para mejorar el estado de ánimo. La canción que le vamos a presentar a continuación es una de las más efectivas para lograrlo: desde el primer segundo transmite energía, optimismo y una sensación inmediata de felicidad.

La canción de rock más feliz de los 60, según la ciencia

El neurocientífico holándes Jacob Jolif, de la Universidad de Grononge, mencionó el nombre de las canciones más aleres de toda la historia. Para llegar a este resultado, el doctor hizo un estudio tras encontrar una fórmula efectiva para explicar los motivos por los que una canción puede generar felicidad inmediata.

Para conseguir el nombre de las canciones, Jacob entrevistó a algunas personas en el Reino Unido para conocer sus preferencias musicales y las canciones que mejoraban su estado de ánimo. Lo anterior, con el fin de enetender el cuarto arte en los estados anímicos y cómo la música afectaba a ello.

El doctor dio con un claro patrón de combinación de letras y ritmos que hacían que los oyentes alcanzarán hasta 150 latidos por minuto. De esta manera, logró descubrir los sencillos que cambiaban el estado de ánimo de las personas en cuestión de segundos, mencionando uno de los temas más exitoso de los años 60.

Se trata de ‘Good Vibrations’ un tema de ‘The Beach Boys‘, que mezcla géneros de pop progresivo, rock ácido, rock psicodélico y más. Se estrenó en 1966 y fue escrita bajó una anécdota de Brian Wilson en la que le contaba a su madre que los perros le ladraban a personas que tienen “malas vibraciones”.

La incorporación de instrumentos le dio un toque muy especial, piscodélico y característico, que la llevó a ser muy exitosa en los años 60.