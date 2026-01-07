La similitud entre el final de Stranger Things y este video de Linkin Park ¿Lo notó?

El desenlace de la exitosa producción ha llevado a muchos espectadores a revisitar sus escenas finales, descubriendo nuevos detalles y similitudes con otras obras de la cultura popular. Tal como ocurrió recientemente, varios fanáticos han señalado paralelos con un videoclip de la reconocida banda estadounidense de rock: ¿usted también logró notarlo? Lea también: ¿Qué es el ‘Conformity Gate’ en Stranger Things? La verdad sobre el supuesto episodio final en Netflix La similitud entre el final de Stranger Things y video de Linkin Park

A lo largo de los capítulos más recientes, fue más que claro que el corazón de la oscuridad reside en Vecna, el poderoso antagonista que domina la narrativa desde la cuarta temporada. Su centro de operaciones no es otro que “El Abismo”, un plano existencial desolado y de estética árida que funciona como su reino personal.

Este entorno, que destaca por su atmósfera de vacío y desesperanza, se ha consolidado como el escenario clave para los momentos más impactantes y visualmente memorables de la serie. Pero es ahí mismo donde muchos empezaron a encontrar similitudes con videclip de Linkin Park.

Se trata de ‘In the End’, pues tras el estreno del final de ‘Stranger Things’, las redes sociales se llenaron de ediciones y memes sugiriendo que Linkin Park “predijo” la serie.

En ambos casos predomina un escenario oscuro, caótico y fragmentado, con un entorno que parece desmoronarse, transmitiendo una sensación de desesperanza y fin del mundo. La paleta de colores apagados, los tonos amarillo y marrón, así como la presencia de estructuras flotantes y paisajes inestables, refuerzan esa atmósfera apocalíptica compartida.

