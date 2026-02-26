Paz Electoral: la estrategia de la Procuraduría por la transparencia en las elecciones de 2026

Consulte en qué consiste la propuesta y cómo podría sumarse a la iniciativa para promover unas elecciones imparciales y en paz.

La Procuraduría General de la Nación promueve su estrategia ‘Paz Electoral’, una iniciativa dirigida a proteger el proceso electoral en marcha, frente a cualquier amenaza que pudiera sobrevenir.

En ese sentido, el procurador Gregorio Eljach Pacheco hace un llamado a sumarse a esta propuesta por el progreso de Colombia, ya que proteger las elecciones equivale a defender la legitimidad de la democracia y de las instituciones.

A su vez, la entidad menciona que esta estrategia comprende diversas actividades que se realizarán entre febrero y junio, en caso de que haya una segunda vuelta de elecciones presidenciales, por lo que este 26 de febrero será una jornada importante para el desarrollo de la iniciativa.

Este 26 de febrero, los 1.094 municipios del país se vestirán de ‘Paz Electoral’ y la Procuraduría hará un proceso de sensibilización sobre lo que significa este compromiso con la democracia nacional.

¿Cómo sumarse a la estrategia de Paz Electoral?

En esta jornada de sensibilización masiva sobre el mensaje de la Paz Electoral, la Procuraduría hace un llamado para ponerse la camiseta de Paz Electoral y fomentar unas jornadas de elecciones en paz.

Entre los pilares de acción de esta iniciativa se encuentra la transparencia y garantía del proceso electoral, la seguridad, el monitoreo, la protección a candidatos, la atención a la ciudadanía, entre otros, que puede consultar visitando el sitio web de la Paz Electora, desde donde se detalla cada una de las tácticas para garantizar unas jornadas de elecciones pacíficas y seguras.