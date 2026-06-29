La historia de Miroslav Klose: Goleador de mundiales y otros increíbles récords durante la copa

Hablar de la Copa Mundial de la FIFA implica recordar a figuras que dejaron una huella imborrable, y entre ellas sobresale Miroslav Klose. El delantero alemán construyó una trayectoria histórica gracias a su capacidad goleadora, su regularidad en cuatro ediciones consecutivas y una colección de récords que todavía lo mantienen entre los nombres más importantes del torneo más prestigioso del fútbol.

El exdelantero alemán no solo levantó el trofeo con Alemania en Brasil 2014, sino que también estableció marcas que lo convirtieron en uno de los futbolistas más exitosos que ha pasado por el torneo. Su capacidad goleadora y su regularidad durante cuatro ediciones le permitieron romper récords que aún lo mantienen como una referencia del fútbol mundial.

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El máximo goleador de los mundiales

El momento más recordado de Klose llegó en Brasil 2014. Durante la histórica goleada 7-1 sobre el anfitrión en las semifinales, anotó su gol número 16 en una Copa del Mundo y superó el registro de Ronaldo Nazário, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del certamen.

Pocos días después celebró el título frente a Argentina y completó un palmarés único: campeón en 2014, subcampeón en 2002 y tercer lugar en 2006 y 2010. Además, alcanzó las 17 victorias en fases finales, una marca que lo ubicó como el jugador con más triunfos en la historia del torneo en ese momento.

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Un debut goleador

Klose dejó claro desde Corea-Japón 2002 que estaba listo para hacer historia. En su primer partido mundialista marcó tres goles de cabeza en la goleada 8-0 sobre Arabia Saudita, una hazaña conseguida por muy pocos futbolistas en la historia de la Copa del Mundo.

En ese torneo también anotó frente a Camerún y llevó a Alemania hasta la final, donde el equipo perdió contra Brasil.

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Goles en cuatro mundiales

El atacante mantuvo su nivel en Alemania 2006, donde marcó cinco goles y ganó la Bota de Oro como máximo anotador del campeonato. Aunque su selección cayó en semifinales ante Italia, terminó el torneo con la medalla de bronce tras vencer a Portugal.

En Sudáfrica 2010 volvió a ser protagonista. Marcó frente a Australia, alcanzó los 50 goles con la selección alemana ante Inglaterra y celebró su partido internacional número 100 con un doblete contra Argentina. Alemania volvió a finalizar en el tercer lugar después de perder la semifinal frente a España.

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Las dudas sobre su convocatoria para Brasil 2014 desaparecieron rápidamente. Aunque comenzó el torneo como suplente, anotó el empate frente a Ghana, recuperó la titularidad y ayudó a Alemania a terminar como líder de su grupo. Después participó en la victoria sobre Francia en cuartos de final y, días más tarde, rompió el récord goleador en la semifinal ante Brasil antes de conquistar el único título mundial de su carrera.