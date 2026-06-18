Se mueve la tabla de máximos goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Messi superó a Ronaldo y Mbappé a Pelé

La Copa Mundial de la FIFA ha dejado una gran cantidad de emociones para los amantes del balompié a nivel internacional. Este torneo ha mostrado a una cantidad brillante de estrellas en cada una de sus ediciones.

Muchos de ellos han quedado dentro de la historia, gracias a actuaciones notables, que han dejado para los libros de récords, especialmente con anotaciones inolvidables.

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Estos récords se han movido de forma notable en los últimos días, gracias a tantos icónicos de estrellas del balompié, y aquí se lo contamos.

Se mueve la tabla de máximos goleadores de la Copa Mundial de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha contado con una cantidad enorme de astros que han hecho historia en el fútbol. Este torneo ha dejado actuaciones brillantes por parte de estrellas inigualables.

Lionel Messi, Miroslav Klose o Pelé son solo algunos de los nombres que han quedado para la historia, sobre todo por goles históricos para sus combinados.

La acumulación de estos tantos en partidos claves ha hecho que sean parte de la lista de máximos anotadores en la historia de esta competencia.

Recientemente esta lista tuvo movimientos importantes, sobre todo por el hat-trick de Lionel Messi ante el combinado de Argelia.

Luego de estos 3 goles del astro, el récord de máximo anotador de este torneo está igualado. De hecho el listado total se presenta de la siguiente manera:

1- Miroslav Klose – 16 goles

2- Lionel Messi – 16 goles

3- Ronaldo Nazario – 15 goles

4- Gerd Müller – 14 goles

5- Kylian Mbappé – 14 goles

6- Just Fontaine – 13 goles

7- Pelé – 12 goles

8- Sándor Kocsis – 11 puntos

9- Jürgen Klinsmann – 11 goles

10- Helmut Rahn – 10 goles

A la subida de Messi también se sumó el crecimiento de Mbappé. El francés logró un doblete en su debut ante Senegal en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y superó a Pelé y a Just Fontaine.

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Sin lugar a dudas, se espera que esta tabla continúe en constante cambio durante lo que queda de este torneo, y también de sus próximas ediciones.

Indudablemente, el papel de Mbappé y Lionel Messi han sido brillantes para las ediciones modernas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Del mismo modo, también ha sido resaltante la presencia de jugadores como Pelé o Just Fontaine en la enorme historia que acumula esta competición a nivel internacional.