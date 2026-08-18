Jamal Musiala revela la verdad detrás de sus desmayos en campo: tiene una importante condición de salud

Jamal Musiala, jugador del Bayern Munich, y una de las estrellas más importantes del fútbol europeo en la actualidad ha generado gran cantidad de preocupación en los últimos días. Este joven talentoso ha estado presente en los últimos encuentros del Bayern Munich.

A pesar de su presencia en estos encuentros, el jugador alemán ha tenido que retirarse del partido a causa de desmayos inesperados. Estos se han presentado en 2 ocasiones, siendo el segundo de ellos este mismo 18 de agosto.

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Aunque se ha confirmado que el jugador está en buenas condiciones, esto ha preocupado a sus fanáticos. De hecho, el propio Musiala rompió el silencio este martes y confesó la razón detrás de estas afectaciones de salud.

Jamal Musiala reveló la verdad detrás de sus desmayos

El Bayern Munich disputó este 18 de agosto su último amistoso previo al regreso de las competiciones oficiales. El equipo bávaro se midió al Heidenheim en un encuentro que culminó con marcador de 2 goles a 4.

Musiala estuvo en dicho encuentro, aunque, el alemán no pudo terminar el partido debido a un desmayo que lo obligó a salir de la cancha. Esta es la segunda vez que sufre de esa afectación en pocos días.

Claramente esto ha preocupado a varios fanáticos, sobre todo por la posibilidad de que sufra de una afectación más profunda para su salud o para su carrera.

Frente a esto, el propio Musiala rompió el silencio sobre este hecho, con una carta a los aficionados a través de su cuenta de Instagram. El mediocampista reveló que esto se trata por una disfunción neurológica.

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Esto dijo el jugador: “Lo primero es lo primero: ¡me encuentro bien! ¡Estoy especialmente agradecido por vuestros mensajes y vuestro apoyo! Entiendo que muchos estéis preocupados. Me gustaría disipar esas dudas hoy mismo y explicar la situación: Me han diagnosticado unas crisis de ausencia breves y temporales —pero tratables— causadas por una disfunción neurológica. Estas pueden provocar incidentes como los ocurridos recientemente, por ejemplo, en el partido contra el Leipzig o en el encuentro en Heidenheim. Sé que pueden parecer alarmantes a primera vista, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana”.

De acuerdo a lo explicado por el jugador, este es un problema del cual están atentos los médicos, por lo que está optimista.

Se espera que el jugador vuelva a la normalidad en el club, aunque, se someterá a nuevos exámenes para evitar que esto se convierta en una afectación recurrente.