Los únicos jugadores que han marcado un hat-trick en una Copa Mundial de la FIFA: Dos lo lograron en una FINAL

La Copa Mundial de la FIFA es, sin lugar a dudas, el torneo más grande en la historia del balompié. Miles de estrellas sueñan con la posibilidad de participar en esta competencia y representar a sus países en el campo de juego.

Este 2026 se ve atravesado por una nueva edición de esta competencia, en la que ya han destacado varias figuras con actuaciones notables. La principal de estas fue la de Lionel Messi.

El astro argentino apareció el pasado 16 de junio, con un gran hat-trick frente a Argelia. Claramente este partido quedó para la historia.

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Pocos jugadores han logrado anotar un hat-trick en esta competencia. Si usted desea saber quienes más lo consiguieron, aquí les tenemos la lista.

Los únicos jugadores que han marcado un hat-trick en una Copa Mundial de la FIFA

Sin lugar a dudas, anotar un gol en la Copa Mundial de la FIFA es uno de los mejores logros en la carrera de un jugador. Esto permite dejar el nombre de su país en lo más alto, y también grabar el suyo en los libros de la historia.

Claramente este logro se ve amplificado si la cantidad es mayor a 1 gol, y mucho más si se trata de un hat-trick. Pocos jugadores han conseguido este logro, por lo que se trata de una hazaña para pocos.

Lionel Messi curiosamente no lo había logrado, y unió su nombre a este histórico ranking. Sin embargo, otros si han conseguido esta hazaña, e incluso lo han hecho en finales.

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Quienes han sido capaces de esto han sido 2: Kylian Mbappé en 2022, y Geoff Hurst en 1966. No obstante, otros lo han logrado en otras instancias, y aquí les tenemos la lista total:

Lista completa