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¿Cómo está la tabla de posiciones actual de Liga BetPlay 2026-2? Partidos aplazados y nuevas fechas

Liga BetPlay // Crédito: Colprensa.

¿Cómo está la tabla de posiciones actual de Liga BetPlay 2026-2? Partidos aplazados y nuevas fechas

La Liga BetPlay 2026-II volverá para dar grandes emociones para los clubes y los amantes del fútbol en Colombia.

Andrés Contreras
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La Liga BetPlay 2026-II se prepara para su regreso lleno de emociones. Luego de una semana de parón por el terremoto vivido en Colombia el pasado 10 de agosto, el balompié volverá a la acción con partidos imperdibles.

Varios equipos se han unido para apoyar a los damnificados, luego del fuerte temblor vivido en la nación, que dejó ciertos territorios con daños notables, además de varias perdidas humanas.

Luego de esto, y en medio de más jornadas de ayuda, los equipos retomarán sus actividades deportivas, en un semestre de 2026-II que aun prepara grandes emociones por vivir.

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En caso de que hay perdido la línea del FPC, aquí les contamos como va la tabla de posiciones a HOY. Además, también los próximos partidos que continuarán el rumbo de este torneo.

¿Cómo está la tabla de posiciones actual de Liga BetPlay 2026-2?

Después de varios aplazamientos, la Liga BetPlay 2026-II vuelve a la acción en la cancha. Este torneo presenta a sus mejores equipos y a sus jugadores estrella, quienes darán todo desde el campo nuevamente.

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Antes de que se retome la acción, la tabla de posiciones del campeonato local marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 12 puntos
2- Independiente Medellín – 9 puntos
3- Deportes Tolima – 9 puntos
4- Atlético Bucaramanga – 8 puntos
5- Llaneros – 7 puntos
6- Deportivo Cali – 6 puntos
7- Águilas Doradas – 6 puntos
8- Millonarios – 6 puntos
9- Once Caldas – 5 puntos
10- Fortaleza – 5 puntos
11- Independiente Santa Fe – 4 puntos
12- Atlético Nacional – 3 puntos
13- Inter de Bogotá – 3 puntos
14- Deportivo Pereira – 1 punto
15- Alianza – 1 punto
16- Cúcuta Deportivo – 1 punto
17- Jaguares de Córdoba – 1 punto
18- Junior de Barranquilla – 0 puntos
19- Deportivo Pasto – 0 puntos
20- Boyacá Chicó – 0 puntos

Partidos aplazados y nuevas fechas

La lista completa de nuevos partidos es la siguiente:

  • Águilas Doradas vs Llaneros – 19 de agosto – 4:00 p.m.
  • Cúcuta Deportivo vs Inter de Bogotá – 19 de agosto – 6:00 p.m.
  • Deportivo Pereira vs Jaguares – 25 de agosto – Por definir
  • Jaguares vs Boyacá Chicó – 21 de agosto – 4:05 p.m.
  • Independiente Medellín vs Cúcuta Deportivo – 22 de agosto – 8:15 p.m.
  • Alianza vs Deportivo Pereira – 21 de agosto – 7:30 p.m.
  • Fortaleza vs Atlético Nacional – 23 de agosto – 2:00 p.m.
  • Águilas Doradas vs Millonarios – 22 de agosto – 2:00 p.m.
  • Deportivo Pasto vs Llaneros – 23 de agosto – 4:05 p.m.
  • Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga – 22 de agosto – 4:05 p.m.
  • Deportivo Cali vs Inter de Bogotá – 23 de agosto – 6:10 p.m.
  • Independiente Santa Fe vs América de Cali – 22 de agosto – 6:10 p.m.
  • Junior de Barranquilla vs Once Caldas – 23 de agosto – 8:15 p.m.
  • Cúcuta Deportivo vs Alianza – 25 de agosto – 8:00 p.m.
  • Inter de Bogotá vs Deportivo Pasto – 27 de agosto – 8:15 p.m.
  • Boyacá Chicó vs Fortaleza – 26 de agosto – 4:00 p.m.
  • Deportivo Pereira vs Independiente Medellín – 3 de septiembre – Por definir
  • América de Cali vs Junior de Barranquilla – 26 de agosto – 6:20 p.m.
  • Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas – Por definir – Por definir
  • Atlético Nacional vs Deportivo Cali – 26 de agosto – 8:30 p.m.
  • Once Caldas vs Deportes Tolima – Por definir – Por definir
  • Llaneros vs Millonarios – 27 de agosto – 6:10 p.m.
  • Independiente Santa Fe vs Jaguares – Por definir – Por definir
  • Jaguares vs América de Cali – 29 de agosto – 4:25 p.m.
  • Millonarios vs Inter de Bogotá – 30 de agosto – 6:15 p.m.
  • Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe – 29 de agosto – 6:30 p.m.
  • Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo – 30 de agosto – 8:20 p.m.
  • Alianza vs Atlético Nacional – 29 de agosto – 8:30 p.m.
  • Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira – 31 de agosto – 6:00 p.m.
  • Águilas Doradas vs Boyacá Chicó – 30 de agosto – 2:00 p.m.
  • Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga – 31 de agosto – 8:05 p.m.
  • Independiente Medellín vs Llaneros – 30 de agosto – 4:10 p.m.
  • Fortaleza vs Once Caldas – 1 de septiembre – 8:00 p.m.

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