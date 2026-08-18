¿Cómo está la tabla de posiciones actual de Liga BetPlay 2026-2? Partidos aplazados y nuevas fechas
La Liga BetPlay 2026-II volverá para dar grandes emociones para los clubes y los amantes del fútbol en Colombia.
La Liga BetPlay 2026-II volverá para dar grandes emociones para los clubes y los amantes del fútbol en Colombia.
La Liga BetPlay 2026-II se prepara para su regreso lleno de emociones. Luego de una semana de parón por el terremoto vivido en Colombia el pasado 10 de agosto, el balompié volverá a la acción con partidos imperdibles.
Varios equipos se han unido para apoyar a los damnificados, luego del fuerte temblor vivido en la nación, que dejó ciertos territorios con daños notables, además de varias perdidas humanas.
Luego de esto, y en medio de más jornadas de ayuda, los equipos retomarán sus actividades deportivas, en un semestre de 2026-II que aun prepara grandes emociones por vivir.
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En caso de que hay perdido la línea del FPC, aquí les contamos como va la tabla de posiciones a HOY. Además, también los próximos partidos que continuarán el rumbo de este torneo.
Después de varios aplazamientos, la Liga BetPlay 2026-II vuelve a la acción en la cancha. Este torneo presenta a sus mejores equipos y a sus jugadores estrella, quienes darán todo desde el campo nuevamente.
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Antes de que se retome la acción, la tabla de posiciones del campeonato local marcha de la siguiente manera:
1- América de Cali – 12 puntos
2- Independiente Medellín – 9 puntos
3- Deportes Tolima – 9 puntos
4- Atlético Bucaramanga – 8 puntos
5- Llaneros – 7 puntos
6- Deportivo Cali – 6 puntos
7- Águilas Doradas – 6 puntos
8- Millonarios – 6 puntos
9- Once Caldas – 5 puntos
10- Fortaleza – 5 puntos
11- Independiente Santa Fe – 4 puntos
12- Atlético Nacional – 3 puntos
13- Inter de Bogotá – 3 puntos
14- Deportivo Pereira – 1 punto
15- Alianza – 1 punto
16- Cúcuta Deportivo – 1 punto
17- Jaguares de Córdoba – 1 punto
18- Junior de Barranquilla – 0 puntos
19- Deportivo Pasto – 0 puntos
20- Boyacá Chicó – 0 puntos
La lista completa de nuevos partidos es la siguiente:
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