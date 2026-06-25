Hay 7 parejas de hermanos jugando la Copa Mundial de la FIFA 2026: 4 no son del mismo equipo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su rumbo con una cantidad enorme de figuras. Varios equipos han demostrado el talento de cada uno de sus jugadores sobre la cancha, en representación de naciones de todo el mundo.

Varias familias han demostrado el apoyo hacia cada una de sus estrellas. De hecho, varias cuentan con más de un integrante dentro del torneo.

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Tal y como sucedió con los hermanos Boateng en 2010, esta Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta con varias parejas de familia entre sus planteles, y aquí les contamos cuales son.

Hay 7 parejas de hermanos jugando la Copa Mundial de la FIFA 2026

Dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 varios hermanos han destacado con sus equipos. Curiosamente no todos pertenecen a los mismos equipos.

A causa de la variedad cultural con la que cuenta este torneo, varios jugadores defienden a un país diferente al de sus hermanos.

Esto se da con motivo de que sus padres tienen origenes distintos, y cada hermano eligen una región diferente a representar.

De forma puntual, hay 7 parejas de hermanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, de los cuales solo 3 comparten equipo.

El listado completo se presenta de la siguiente manera:

Desiré Doué (Francia) y Guéla Doué (Costa de Marfil)

Nico Williams (España) e Iñaki Williams (Ghana)

Harry Souttar (Australia) y John Souttar (Escocia)

Brian Brobbey (Países Bajos) y Derrick Luckassen (Ghana)

Theo Hernández y Lucas Hernández (Francia)

Juninho Bacuna y Leandro Bacuna (Curazao)

Laros Duarte y Deroy Duarte (Cabo Verde)

Cada uno de estos jugadores han destacado de forma notable con sus combinados, y de hecho, los amantes del balompié esperan que en algunos se enfrenten entre si.

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Por el momento, esto no ha ocurrido. No obstante, antes del partido si se dio un amistoso entre Francia y Costa de Marfil, en el que se enfrentaron los hermanos Doué. Dicho encuentro culminó con una victoria para Costa de Marfil.

En caso de que alguna pareja de hermanos se mida entre si, esta no sería la primera vez en la historia de este torneo. De hecho, esto ya ocurrió en Sudáfrica 2010.

Para aquel momento, Kevin-Prince Boateng se midió con Ghana al combinado de Alemania, donde militaba su hermano Jerome Boateng.