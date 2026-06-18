Hincha de Colombia se hace viral por gracioso mensaje a su esposa en vivo: “ayúdeme a pedir el permiso”

Colombia fue protagonista en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el pasado 17 de junio por su debut contra Uzbekistán. El equipo ‘tricolor’ logró un triunfo clave, en el que destacó de forma notable tanto en el campo, como fuera de él.

La pasión de los hinchas de Colombia en el estadio fue notable, gracias a una pasión destacada y una multitud que convirtió a la Ciudad de México en Barranquilla.

Más noticias: Así quedaron los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de la fecha 1: ¿Colombia líder?

Muchos fanáticos dejaron muestras de su pasión. Sin embargo, hay uno de manera puntual que se hizo viral, por mandarle un gracioso mensaje a su esposa en televisión en vivo.

Hincha de Colombia se hace viral por gracioso mensaje a su esposa en vivo

La pasión de la hinchada ‘tricolor’ fue notable en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo colombiano llegó a pisar fuerte en este torneo, y así lo demostró con el primer partido frente a Uzbekistán.

Esta competición contó con una multitud amarilla, que empezó a demostrar la pasión que caracteriza a Colombia en las grandes citas.

La marea amarilla dejó una gran cantidad de momentos virales por parte de los fanáticos. No obstante, hay uno de forma notable que desató varias risas.

En medio de una transmisión EN VIVO de ESPN, un hincha habló con Andrés Marocco, y aprovechó para mandarle un mensaje a su esposa.

Esto inicialmente fue emotivo, aunque, tuvo un remate con mucha gracia: “Vengo desde Bogotá, mi esposa me dejó venir a este partido, pero le dije que si salía en televisión ella me dejaba quedar a los otros 2 partidos. Amor, te amo, mi vida, entonces ayúdeme a pedir el permiso” dijo el hincha.

Más noticias: Así narró la prensa internacional los goles de Colombia ante Uzbekistán en la Copa Mundial FIFA 2026

Por supuesto que, esto desató varias risas, y el hincha llamado Edinson aprovechó para ir más allá e incluso pidió permiso para quedarse hasta donde llegue Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin lugar a dudas, este fue solo un momento de la gran cantidad de pasión que demostró Colombia en su debut. La ‘tricolor’ dijo presente en este torneo, y empezó a pisar con pie fuerte, tanto en el campo, como en los estadios que ya se tiñen de amarillo.