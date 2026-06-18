Así narró la prensa internacional los goles de Colombia ante Uzbekistán en la Copa Mundial FIFA 2026

El contundente triunfo de la Selección Colombia sobre Uzbekistán en su debut por la Copa Mundial FIFA 2026 no solo generó celebración entre la hinchada del país, sino que también captó la atención de los principales medios deportivos del mundo. Los goles del combinado nacional fueron destacados por la prensa internacional, que elogió el talento de sus figuras y el sólido inicio del equipo en la máxima cita del fútbol.

Desde Europa hasta Sudamérica, diversos portales especializados analizaron las anotaciones de Colombia, resaltando las jugadas colectivas y la importancia del resultado para las aspiraciones mundialistas de la ‘Tricolor’. Estas fueron algunas de las reacciones y comentarios que dejaron los medios internacionales tras la destacada presentación del conjunto colombiano.

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Colombia vs. Uzbekistán: así fueron los goles

En un partido que comenzó intenso y con constantes llegadas de peligro, la Selección Colombia logró irse al descanso con ventaja en el marcador. Al minuto 41, Daniel Muñoz abrió la cuenta para la ‘Tricolor’ con un auténtico golazo, tras recibir una precisa asistencia de Luis Díaz. La anotación desató la euforia de los aficionados colombianos y aumentó la ilusión de un debut soñado en la Copa Mundial FIFA 2026. El inicio de la segunda mitad no fue el mejor para Colombia. Una desconcentración defensiva le permitió a Uzbekistán encontrar el empate al minuto 60, silenciando momentáneamente la celebración de la afición colombiana. Sin embargo, la reacción de la ‘Tricolor’ fue inmediata y, pocos minutos después, Luis Díaz volvió a aparecer para devolverle la ventaja al combinado nacional. Con el marcador 2-1, el encuentro mantuvo la intensidad de principio a fin, con opciones de peligro para ambos equipos y la sensación de que cualquier jugada podía cambiar la historia del partido. Cuando parecía que el compromiso terminaría con una diferencia mínima, Jáminton Campaz sentenció el resultado en el minuto 90+9. El atacante aprovechó una gran acción del ‘Cucho’ Hernández, quien aguantó la marca y envió un preciso centro para que Campaz definiera y sellara el 3-1 definitivo. Siga leyendo: Los únicos jugadores que han marcado un hat-trick en una Copa Mundial de la FIFA: Dos lo lograron en una FINAL Así narró la prensa internacional los goles de Colombia Los goles de la Selección Colombia no solo se cantaron en Colombia, sino también en la prensa internaiconal. Estas fueron algunas de las reacciones.

¡LO FESTEJARON TODOS, INCLUIDO EL DT! Así celebró Néstor Lorenzo el gol de Daniel Muñoz para el 1-0 de Colombia ante Uzbekistán.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/IeVlJeIMcn — DSPORTSCo (@DSportsCO) June 18, 2026

🎩 ¡La asistencia de Lucho!

👏 ¡La definición de Muñoz!

🇨🇴 ¡El primer gol de la Selección Colombia en el Mundial 2026!pic.twitter.com/KEC3nHsd12 — Samuel Vargas (@SVargasOK) June 18, 2026

¡EL BICHO SENTENCIÓ EL 3-1! De cabeza, Campaz anotó el gol definitorio de Colombia vs. Uzbekistán. pic.twitter.com/fUMWrl4sNY — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

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¡¡¡LOCURA CAFETERA!!! Cucho Hernández luchó por la pelota y asistió al Bichito Campaz, quien firmó el 3-1 de Colombia contra Uzbekistán. ⚽ #ESPNMundial

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ᵀᵒᵈᵒˢ ˡᵒˢ ᵍᵒˡᵉˢ ᵈᵉˡ ᵐᵘⁿᵈⁱᵃˡ ᵉⁿ ᵉˡ ᵖᵒˢᵗ ᶜⁱᵗᵃᵈᵒ···

🚨🇨🇴 𝗚𝗢𝗟 𝗡𝗼.𝟳𝟰 DEL #MUNDIAL2026 🇨🇴

ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀ 🇨🇴 🇨🇴 ¡𝗟𝗨𝗖𝗛𝗢𝗢𝗢𝗢! Primer gol en mundiales para el guajiro ɢʀᴜᴘᴏ ᴋ

🇺🇿 #Usbekistán 𝟭-𝟮 #Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/fGKOKMx4uf https://t.co/Z7YSAqnYbD — 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗖𝗮𝗱𝗲𝗻𝗮 (@AnderCadena1) June 18, 2026

quería llorar Muñoz de la emoción 😭 pic.twitter.com/udfFIwFNg3 — D A L B 🇨🇴 (@zerep_dalb) June 18, 2026