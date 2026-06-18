Así narró la prensa internacional los goles de Colombia ante Uzbekistán en la Copa Mundial FIFA 2026
Colombia inició con pie derecho su debut en la Copa Mundial FIFA 2026 tras ganarle tres goles a uno a Uzbekistán.
Colombia inició con pie derecho su debut en la Copa Mundial FIFA 2026 tras ganarle tres goles a uno a Uzbekistán.
El contundente triunfo de la Selección Colombia sobre Uzbekistán en su debut por la Copa Mundial FIFA 2026 no solo generó celebración entre la hinchada del país, sino que también captó la atención de los principales medios deportivos del mundo. Los goles del combinado nacional fueron destacados por la prensa internacional, que elogió el talento de sus figuras y el sólido inicio del equipo en la máxima cita del fútbol.
Desde Europa hasta Sudamérica, diversos portales especializados analizaron las anotaciones de Colombia, resaltando las jugadas colectivas y la importancia del resultado para las aspiraciones mundialistas de la ‘Tricolor’. Estas fueron algunas de las reacciones y comentarios que dejaron los medios internacionales tras la destacada presentación del conjunto colombiano.
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¡LO FESTEJARON TODOS, INCLUIDO EL DT!
Así celebró Néstor Lorenzo el gol de Daniel Muñoz para el 1-0 de Colombia ante Uzbekistán.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/IeVlJeIMcn
— DSPORTSCo (@DSportsCO) June 18, 2026
🎩 ¡La asistencia de Lucho!
👏 ¡La definición de Muñoz!
🇨🇴 ¡El primer gol de la Selección Colombia en el Mundial 2026!pic.twitter.com/KEC3nHsd12
— Samuel Vargas (@SVargasOK) June 18, 2026
¡EL BICHO SENTENCIÓ EL 3-1!
De cabeza, Campaz anotó el gol definitorio de Colombia vs. Uzbekistán. pic.twitter.com/fUMWrl4sNY
— DSPORTS (@DSports) June 18, 2026
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¡¡¡LOCURA CAFETERA!!! Cucho Hernández luchó por la pelota y asistió al Bichito Campaz, quien firmó el 3-1 de Colombia contra Uzbekistán.
⚽ #ESPNMundial
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— SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026
ᵀᵒᵈᵒˢ ˡᵒˢ ᵍᵒˡᵉˢ ᵈᵉˡ ᵐᵘⁿᵈⁱᵃˡ ᵉⁿ ᵉˡ ᵖᵒˢᵗ ᶜⁱᵗᵃᵈᵒ···
🚨🇨🇴 𝗚𝗢𝗟 𝗡𝗼.𝟳𝟰 DEL #MUNDIAL2026 🇨🇴
ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀ 🇨🇴
🇨🇴 ¡𝗟𝗨𝗖𝗛𝗢𝗢𝗢𝗢! Primer gol en mundiales para el guajiro
ɢʀᴜᴘᴏ ᴋ
🇺🇿 #Usbekistán 𝟭-𝟮 #Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/fGKOKMx4uf https://t.co/Z7YSAqnYbD
— 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗖𝗮𝗱𝗲𝗻𝗮 (@AnderCadena1) June 18, 2026
quería llorar Muñoz de la emoción 😭 pic.twitter.com/udfFIwFNg3
— D A L B 🇨🇴 (@zerep_dalb) June 18, 2026
🇨🇴 GOLAZO de Colombia. ASISTENCIA de Cucho Hernández y gol de Jaminton Campaz
👀 Es la segunda anotación del extremo en la Selección pic.twitter.com/t7MZkdUoKI
— Pipe Sierra (@PSierraR) June 18, 2026