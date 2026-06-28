Pibe Valderrama estalla por el Colombia vs Portugal: “nos robaron el partido”

El empate sin goles entre la Selección Colombia y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue generando ruido, y uno de los que más fuerte reaccionó fue Carlos “el Pibe” Valderrama. El exjugador, ídolo histórico de la Tricolor, no se guardó nada tras el 0-0 disputado el 27 de junio en Miami, un resultado que dejó a Colombia como líder del grupo K con 7 puntos, mientras Portugal cerró segundo con 5, según el registro de ESPN.

Aunque el marcador terminó en tablas, el partido tuvo un cierre cargado de tensión. En el tiempo de adición, Dávinson Sánchez conectó un cabezazo tras una jugada de pelota quieta que terminó en gol. Sin embargo, el VAR intervino y anuló la acción por fuera de juego, decisión que encendió la polémica dentro y fuera del campo.

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Esa jugada marcó el punto de quiebre del encuentro. Distintos análisis posteriores coincidieron en que el tanto anulado pudo cambiar el resultado final, especialmente porque Colombia había logrado imponerse en varios tramos del compromiso sin conseguir concretar.

La reacción del Pibe Valderrama tras el Colombia vs Portugal

El exfutbolista no tardó en pronunciarse y lo hizo con un mensaje directo en sus redes sociales. Valderrama criticó con dureza la decisión arbitral y dejó clara su inconformidad con la revisión del VAR.

“Nos robaron el partido”, Con esa frase, el exvolante resumió su molestia por lo ocurrido con la anotación de Dávinson Sánchez, asegurando que, desde su perspectiva, el gol debió subir al marcador.

Más allá de la polémica, Valderrama también aprovechó para hacer un análisis del rendimiento del equipo de Néstor Lorenzo. Reconoció que Colombia sigue mostrando una base sólida, aunque insistió en que el principal problema está en la definición frente al arco rival.

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En su balance, el Pibe destacó que la Selección generó opciones claras y compitió de tú a tú ante un rival de alto nivel, algo que también reflejó el desarrollo del partido, donde Colombia tuvo momentos de dominio pero no logró romper el cero.

Colombia, líder del grupo K y rumbo a Ghana

Valderrama también resaltó nombres propios dentro del plantel, como el arquero Camilo Vargas, quien volvió a responder en momentos decisivos. Además, valoró los cambios realizados por Lorenzo, señalando que le dieron aire al equipo en la parte final del encuentro.

Con este empate, la Selección Colombia cerró la fase de grupos como líder del grupo K. De acuerdo con AS, el siguiente reto será ante Ghana en la fase eliminatoria, mientras que Portugal se enfrentará a Croacia en la otra llave.

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