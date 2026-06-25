¿Por qué le dicen ‘El Bicho’ a Cristiano Ronaldo? Origen y significado del apodo del futbolista

‘El Bicho’ o Cristiano Ronaldo es, sin lugar a dudas, una de las figuras más grandes que tiene el mundo del balompié. Este delantero cuenta con una cantidad enorme de goles en su carrera, lo que le ha permitido convertirse en uno de los mejores de la historia.

Actualmente ‘CR7’ está enfocado en su sexta Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Portugal. De hecho, Ronaldo jugará un choque clave el próximo 27 de junio, cuando se mida a Colombia, por el cierre de la fase de grupos.

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En medio de este contexto, hay una gran cantidad de curiosidades alrededor de Cristiano Ronaldo. No obstante, en este caso puntual les hablaremos sobre la razón por la cual lo conocen como ‘El Bicho’.

¿Por qué le dicen ‘El Bicho’ a Cristiano Ronaldo?

Sin lugar a dudas, la fama de Cristiano Ronaldo a nivel internacional es indudable. El poderío del portugués ha sido reconocido en Inglaterra, Italia, Arabia Saudita y por supuesto, España.

Este último país tuvo su etapa más fructífera, gracias a la forma en la que brilló con récords goleadores en el Real Madrid.

Su talento en dicho club le ganó una cantidad enorme de cariño mundial, pero también su apodo más icónico, como lo es ‘El Bicho’.

Quien creó este apodo fue Manolo Lama, periodista de la cadena COPE, quien narraba varios de sus partidos en el Real Madrid. Este sobrenombre surgió gracias al poderío físico de este jugador.

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A partir de su potencia, Lama empezó a decir que Ronaldo era un ‘bicho’, y un jugador que generaba temor para los rivales sobre la cancha.

Con el tiempo este apodo se quedó, y de hecho se convirtió en su identificativo a nivel internacional, por lo que sus fanáticos le llaman de esta manera.

¿A qué hora empieza Colombia vs Portugal?

Para nadie es un secreto que el partido entre Colombia y Portugal será uno de los más importantes de la fase de grupos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ambos equipos se juegan el liderato, y por ello también su rival de los dieciseisavos de final. Si desea seguir este encuentro, tendrá lugar el próximo 27 de junio, desde las 6:30 p.m. de Colombia.