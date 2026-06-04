La extraña curiosidad de los uniformes que usará Colombia para el Mundial de 2026: ¿Es cábala?

Colombia se prepara para dar su gran participación en el Mundial de 2026. La ‘tricolor’ sueña con poder demostrar su talento y su peso jerárquico, con el objetivo de llevar a cabo un paso histórico por el máximo torneo de selecciones.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo empieza a calentar los motores para medirse a Uzbekistán, Portugal y República Democrática del Congo.

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De hecho, ya se conocen los uniformes que utilizará Colombia para estos partidos, y hay una extraña particularidad que sorprende a cada uno de sus fanáticos en redes sociales.

Los uniformes que utilizará Colombia en los partidos del Mundial 2026

La Selección Colombia representará al país por todo lo alto en el próximo Mundial de 2026. El equipo ‘tricolor’ sueña con demostrar su poderío en la cancha.

De hecho, el equipo ‘tricolor’ ya tiene los colores que vestirá durante la fase de grupos durante esta competencia. Recientemente la FIFA reveló el cronograma de indumentarias, y de hecho, usará la camiseta amarilla en 2 de sus 3 encuentros.

Información oficial de FIFA.



Colombia jugará vs Uzbekistan con la camiseta azul.

vs RD Congo y Portugal con la amarilla. pic.twitter.com/zvv1YdA6uo — Juan Esteban Londoño (@Juaneslc11) June 1, 2026

Colombia usará uniforme amarillo ante República Democrática del Congo y Portugal, mientras que portará la indumentaria suplente ante Uzbekistán.

Claramente los fanáticos ya se han preparado con el objetivo de portar cada uno de estos uniformes para su participación en el torneo.

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Sin embargo, pocos notaron un detalle que a algunos fanáticos causó disgusto para la participación de Colombia en este torneo.

La extraña curiosidad de los uniformes que usará la ‘tricolor’ para el Mundial de 2026

Sin lugar a dudas, la Selección Colombia llegará con su fanaticada de la fiebre amarilla a todos los rincones de Canadá, Estados Unidos y México.

Estos países se vestirán con los colores de la ‘tricolor’ de cara a este torneo. Sin embargo, este Mundial de 2026 tendrá una curiosidad poco común.

El equipo ‘cafetero’ no usará el tradicional amarillo, azul y rojo de su uniforme titular. Para algunos fanáticos esto ha estado mal, mientras que para otros incluso puede ser una cábala.

Sin embargo, esto se debe a que en esta competencia FIFA, ninguno de las partes de los uniformes deberá coincidir en color.

Frente a esto, Colombia se ve obligada a usar otros colores en algunas de las partes de su indumentaria.