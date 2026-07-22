Argentina y España se enfrentarán en una nueva final: esta es la polémica razón

Argentina y España protagonizaron una increíble definición en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el pasado 19 de julio. La ‘Roja’ chocó contra la ‘albiceleste’ en el gran partido por el máximo trofeo en la historia de este deporte.

Después de un partido igualado que requirió llegar al alargue, España se impuso con un marcador de 1-0, con un tanto de Ferrán Torres para estampar su segunda estrella en la historia del fútbol.

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Sin embargo, ambos se volverán a medir en pocas semanas en una nueva final, y aquí les contamos la polémica razón detrás de este segundo partido.

Argentina y España se enfrentarán en una nueva final

Argentina llegó a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la ambición de conseguir un bicampeonato. Luego de haberse coronado en 2022, buscaba repetir 4 años después, aunque esto no tuvo éxito.

España logró su cometido, y se convirtió en el nuevo campeón del mundo. No obstante, Argentina tendrá su oportunidad de revancha en pocas semanas.

Esto se debe a que, si bien ya chocaron en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ambos equipos aun deben disputar el partido correspondiente a la Finalissima.

Debido a que estos equipos resultaron campeones de la Eurocopa y la Copa América en el 2024, deben chocar en un encuentro entre Europa y Sudamérica.

Este segundo partido es polémico, debido a que esta competencia solo ha tenido 1 edición. Dicho encuentro fue en 2022 entre Argentina e Italia, en un partido que coronó a la ‘albiceleste’.

Del mismo modo, este partido ha generado revuelo, pues su fecha se ha corrido en varias ocasiones desde los últimos 2 años.

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Aun así, luego de finalizada la Copa Mundial de la FIFA, ambos equipos retomarían este compromiso, y de hecho, todo apuntaría a que se jugará en el mes de noviembre.

Para muchos, este partido será una revancha a la gran final, aunque otros consideran que el valor de este encuentro es menor al de la gran cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lo cierto es que este partido volverá a sacar chispas, en un encuentro que entregará un nuevo trofeo entre españoles y argentinos desde la cancha.