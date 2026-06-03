Falcao selló su cupo al Mundial 2026, pero no irá con Colombia; ese será su rol

Aunque su nombre no aparecerá en la lista de los 26 convocados de Colombia para la Copa Mundial 2026, Radamel Falcao García sí tendrá presencia en la máxima cita del fútbol. El histórico delantero colombiano selló su cupo en el torneo, pero desde una faceta muy distinta a la que lo convirtió en una leyenda en las canchas.

La noticia ha sorprendido a miles de aficionados, que esperaban verlo vinculado al campeonato únicamente como espectador. ¿Cuál será el papel del ‘Tigre’ en el Mundial y cómo logró asegurar su participación? Esto es lo que se sabe sobre el nuevo desafío que asumirá una de las grandes figuras del fútbol colombiano.

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¿Cuál será el rol de Falcao en el Mundial 2026?

La noticia fue anunciada el pasado 1 de junio a través de las redes sociales, donde se confirmó que Radamel Falcao García estará presente en la Copa Mundial de 2026. Sin embargo, aunque muchos aficionados sueñan con verlo una vez más dentro del terreno de juego, su participación será desde un lugar completamente diferente.

El histórico delantero colombiano asumirá el rol de comentarista deportivo, incursionando en una nueva faceta profesional que le permitirá seguir ligado al fútbol en el evento más importante del deporte.

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Radamel Falcao se une a Fernando Palomo y Carlos Valdés para la cobertura de los partidos de la Copa Mundial 2026, para ESPN y Disney+ Plan Premium. Este fichaje emocionó a todos sus seguidores que pensaron no verlo presente en el campeonato, aunque será fuera de las canchas, el fichaje emocionó a todos.