La Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una gran cantidad de emociones. Los grandes amantes del balompié pudieron disfrutar de partidos inolvidables, y varias selecciones que dejaron todo en la cancha por sus naciones.

Luego de 1 mes completo de competencia, la coronación fue para España. La ‘Roja’ celebra su segunda estrella, pero, muchos ya se empiezan a preparar para 2030.

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Dentro de 4 años se dará una nueva edición de esta competencia. No obstante, este torneo empieza a palpitarse desde ya, sobre todo luego de que se mencionara un cambio sorprendente que hará este torneo único en su historia.

¿Copa Mundial de la FIFA 2030 tendrá 64 selecciones? Revelan la verdad sobre este cambio

La Copa Mundial de la FIFA 2030 será uno de los torneos más importantes en la historia del fútbol. Esta edición de la cita orbital marcará el 100 aniversario en la historia de dicha competencia internacional.

Frente a esto, la FIFA prepara una gran celebración, por lo que habrá un cambio inédito en la historia de este torneo.

Para el pasado torneo de este 2026, la competencia contó con un total de 48 participantes. Aunque, esto no se repetirá dentro de 4 años.

La FIFA tendrá una nueva ampliación de participantes, por lo que la Copa Mundial de la FIFA 2026 ahora tendría un total de 64 equipos clasificados.

Esto se deberá a que al tratarse de una fiesta de aniversario, la FIFA buscará que un gran número de equipos puedan disfrutar de la emoción de la competencia.

Dicho cambio fue confirmado por parte de Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, quien especificó esto en su cuenta de X.

Domínguez dijo: “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

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Con esto, muchos dieron la modificación por confirmada. No obstante, Domínguez reculó y aclaró que esta propuesta está en trabajo.

De hecho, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, también ha hablado al respecto, y aseguró que todo empezará a discutirse poco después del fin de la edición de 2026.

Ante esto, la verdad respecto a la supuesta ampliación, es que esto aun se mantiene en análisis, y se espera que la FIFA dé un nuevo dictamen oficial próximamente.



