¿No va más en la Selección Colombia? Este sería el futuro equipo de Néstor Lorenzo tras el Mundial

La Selección Colombia podría entrar en una nueva etapa después del Mundial, con cambios importantes en la conformación del plantel y en su dirección técnica con Néstor Lorenzo. Mientras varias figuras históricas se acercan al cierre de su ciclo con la camiseta nacional, lo mismo estaría pasando con el director técnico.

Néstor Lorenzo llegó a la Selección Colombia en junio del 2022, completando ya cuatro años junto a la ‘tricolor’, por lo que muchos hablan sobre qué pasará una vez termine su contrato. Algunos rumores ya empiezan a sonar y hasta la prensa argentina habla del posible equipo al que llegaría.

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¿Néstor Lorenzo no va más en la Selección Colombia?

El futuro del técnico de la Selección Colombia ha sido tema de conversación en medio de las ruedas de prensa previas al Mundial 2026. Recordemos que el contrato de Néstor Lorenzo terminará en unos días, por lo que su decisión frente a su futuro en cómo entrenador se pone sobre la mesa.

En una reciente entrevista, el argentino aseguró que no quiere hablar del tema, pues ahora mismo está concentrado en el campeonato. A pesar de ello, no confirmó una renovación del contrato, lo que genera duda y expectativa sobre lo que va a pasar luego del Mundial.

“De eso no voy a hablar, no lo sé. Por ahora, hasta que tenga contrato, sí. Me preparo para el Mundial, nada más, no pienso después del Mundial. Dios dirá”, dijo el entrenador.

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¿Cuál podría ser el futuro equipo de Néstor Lorenzo?

La prensa argentina encendió las alarmas, luego de asegurar que el actual técnico de la Selección Colombia podría llegar a un grande del continente. Tras la eliminación del Boca Juniors en la Copa Libertadores Claudio Úbeda no continúa y el nombre de Lorenzo empieza a tomar fuerza.

“El caso que más seduce en Boca es el de Lorenzo. El entrenador de la Selección de Colombia reúne consenso por su perfil, experiencia y forma de trabajo. Desde hace tiempo es considerado uno de los técnicos que más interesan en la dirigencia, pero el contexto conspira contra cualquier posibilidad inmediata”, informó TyC Sports.

La información de la fuente empezó a resonar fuertemente tanto en la hinchada de Boca Juniors como en los colombianos. Aunque su futuro es todavía incierto, el rumor de su posible salida de la Selección Colombia y llegada al equipo argentino es más intensa.