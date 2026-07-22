Minnesota United despidió a James Rodríguez: ¿Cuál será el próximo equipo del colombiano?

James Rodríguez ha sido uno de los colombianos protagonistas de los últimos meses. El capitán de la Selección Colombia fue parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un rendimiento que ciertamente no convenció.

El equipo ‘cafetero’ se quedó en el camino, y luego de esto Rodríguez volverá a enfocarse en el fútbol de clubes. Este astro militaba en el Minnesota United, aunque este 21 de julio el equipo estadounidense lo despidió a través de redes sociales.

El antiguo equipo del astro dejó un frío mensaje en redes sociales, y aquí se lo mostramos, al igual que lo que le depararía el futuro a la carrera de James.

Minnesota United despidió a James Rodríguez con frío mensaje

El paso de James Rodríguez por el Minnesota United ha sido sin pena ni gloria. La estrella colombiana no cumplió las expectativas durante su paso por la MLS, en el que solo tuvo 8 partidos, en lo que dio 2 asistencias.

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Este número 10 no dio el ritmo esperado, lo que para muchos, explica la falta de forma que mostró en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Luego de estas presentaciones, el vínculo de James Rodríguez con este club llegó a su fin, tal y como lo comunicó el Minnesota United a través de sus redes sociales.

Con una imágen del jugador, este club dejó un mensaje que solo decía “Gracias por todo, James”, lo que marca el final de esta estrella en dicho equipo, ya que culmina su contrato.

Sin dudas, esto ha generado gran polémica. No obstante, también ha dado expectativa en redes sociales, por lo que será el próximo paso en la carrera del colombiano.

¿Cuál será el nuevo equipo del colombiano?

Por ahora se desconoce con exactitud cual será el próximo destino deportivo de James Rodríguez. Sin embargo, hay varios rumores que han surgido a partir del interés de algunos clubes.

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Lazio de Italia, América de México y Melbourne Victory de Australia serían los equipos interesados en este gran mediocampista.

Hasta ahora no se han completado negociaciones. Aun así, los hinchas sueñan con poder ver a James sobre la cancha con su nueva camiseta en el césped de juego.