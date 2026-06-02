¿Cambiaría el ranking FIFA tras victoria de Colombia ante Costa Rica? Esto se sabe

Colombia protagonizó un gran partido el pasado 1 de junio. La ‘tricolor’ se enfrentó a Costa Rica en un choque amistoso que tuvo lugar en Bogotá, como despedida antes del viaje de los ‘cafeteros’ al Mundial de 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo mostraron todo su despliegue, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, lo que le permitió llevarse una victoria por marcador de 3-1.

Este triunfo le permite empezar a encaminar su rumbo directo a la Copa del Mundo, y también mejorar su reciente forma deportivo. La ‘tricolor’ sumó puntos en el ranking FIFA luego de conseguir la victoria ante los ‘ticos’.

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En caso de que desee conocer la actualidad de los ‘cafeteros’ en el ranking FIFA, aquí les contamos cuantos puntos sumaron, y si lograron subir en su posición.

¿Colombia subió en el ranking FIFA?

Sin lugar a dudas, la victoria de la ‘tricolor’ ante Costa Rica fue una de las mayores alegrías para el balompié colombiano. Los ‘cafeteros’ volvieron a demostrar su potencial, y lograron un triunfo que les permite posicionarse de mejor forma para su llegada al Mundial.

Esta victoria permitió que la ‘tricolor’ se sacudiera de las recientes derrotas frente a Croacia y Francia en la última fecha FIFA. Aunque en ese momento Colombia perdió ambos partidos, su posición en el ranking subió.

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Esto se debió a que Senegal, quien estaba por encima de la ‘tricolor’ perdió mayor cantidad de puntos, lo que permitió que los ‘cafeteros’ se elevaran.

El ranking FIFA después del mes de abril culminó de la siguiente manera:

1- Francia

2- España

3- Argentina

4- Inglaterra

5- Portugal

6- Brasil

7- Paises Bajos

8- Marruecos

9- Bélgica

10- Alemania

11- Croacia

12- Italia

13- Colombia

14- Senegal

15- México

16- Estados Unidos

17- Uruguay

18- Japón

19- Suiza

20- Dinamarca

Luego de su triunfo ante Costa Rica, Colombia obtuvo 2.90 puntos en este ranking. Frente a esto, la ‘tricolor’ no logró aumentar posiciones por ahora, aunque aumentó su diferencia sobre Senegal, luego de que los africanos cayeran derrotados ante Estados Unidos.

Si la ‘tricolor’ desea aumentar pronto en este ranking, deberá buscar vencer a Jordania en su próximo amistoso antes del Mundial.

Del mismo modo, deberá esperar una caída de Italia ante Luxemburgo el próximo 3 de junio, quien se mantiene por encima de la ‘Sele’.