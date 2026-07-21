Carro eléctrico: ¿Qué gasta más batería: aire acondicionado o luces? Es clave para viajes largos

El uso del carro eléctrico se ha convertido en una tendencia en los últimos años, sobre todo por los beneficios ecológicos que brinda, y el ahorro de dinero en combustible. Miles de personas alrededor del mundo gozan de este tipo de vehículo.

Aun así, quienes son propietarios de estos vehículos buscan optimizar de una mejor forma el uso de la batería, especialmente en viajes largos.

Frente a esto, el uso de aire acondicionado o luces puede ser de gran importancia a considerar, para evitar un gasto excesivo de su batería que lo deje varado.

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Por ello, aquí les contamos cual de estos 2 elementos gasta mayor energía, especialmente en un trayecto largo con su carro eléctrico.

Carro eléctrico: ¿Qué gasta más batería: aire acondicionado o luces?

Un carro eléctrico puede ser de gran utilidad en su día a día. El uso de este tipo de vehículos ha brindado grandes beneficios para sus propietarios en el último tiempo.

Aun así, si es nuevo en el uso de este tipo de medios de transporte, es común que tema quedarse sin batería en el camino.

Frente a esto, hay algunos aspectos que debe tener en cuenta, sobre todo respecto a algunos accesorios o funciones que pueden gastar su batería rápidamente.

Dos de los elementos más utilizados dentro de estos vehículos son las luces, y el aire acondicionado. Respecto a esto, hay uno de estos dos que gasta mucha más batería por encima del otro.

Se trata del aire acondicionado. Este sistema contiene un compresos, cuyo gasto puede ser de más de 1.000 watts, por lo que su uso prolongado puede gastar de manera rápida su batería.

Por otro lado, las luces que suelen tener estos vehículos son de sistema LED, lo que gracias a su tecnología moderna hace que su gasto de energía sea mucho menor.

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De hecho, estas luces consumen entre 0,02 y 0,’06 kWh por hora, por lo que la disminución de su batería por esto será bastante baja.

Ante esto, el mayor gasto se dará con el uso de aire acondicionado prolongado. Aun así, le recordamos que hay otros elementos que pueden agotar rápidamente su batería.

Algunos de ellos son conducir a altas velocidades o aceleraciones bruscas que impliquen un esfuerzo mayor del vehículo.