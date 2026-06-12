Julián Quiñones recibe tremendo reconocimiento de la FIFA tras su gol histórico en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó con un encuentro inolvidable en el Estadio Azteca y tuvo como gran protagonista a un futbolista nacido en Colombia. Julián Quiñones, delantero oriundo de Magüí Payán, Nariño, escribió su nombre en los libros de historia al marcar el primer gol del campeonato durante la victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural.

Ante millones de espectadores alrededor del planeta, el atacante respondió desde los primeros minutos. Apenas a los nueve minutos de juego cuando una intensa presión ofensiva del conjunto mexicano provocó un error en la salida rival. Quiñones aprovechó la oportunidad, quedó frente al arquero y definió con tranquilidad para abrir el marcador y desatar la celebración de los aficionados locales.

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El primer tanto no solo encaminó el primer triunfo del conjunto azteca en la competencia, sino que también confirmó el extraordinario momento que atraviesa el delantero, quien se consolidó como una de las piezas más importantes del esquema del seleccionador Javier Aguirre. Desde que obtuvo la nacionalidad mexicana en 2023, Quiñones se ganó un lugar de privilegio en el equipo y ahora empieza a devolver esa confianza en el escenario más importante del fútbol mundial.

El reconocimiento de la FIFA a Julián Quiñones

La actuación del atacante recibió reconocimiento inmediato. Tras la finalización del encuentro, la Fifa anunció mediante sus plataformas digitales que los aficionados lo eligieron como el Jugador Más Valioso del compromiso. El organismo sometió varios nombres a votación y la mayoría de los hinchas respaldó al delantero, quien terminó llevándose el premio individual más destacado de la jornada inaugural.

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Detalles importantes del primer encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El compromiso también estuvo marcado por la intensidad y las expulsiones. Sudáfrica finalizó con nueve futbolistas tras las tarjetas rojas mostradas a Sphephelo Sithole y Themba Zwane. México tampoco terminó con plantilla completa debido a la expulsión de César Montes en la recta final del encuentro.

Más allá del resultado, la noche dejó registros históricos para Quiñones. El delantero se convirtió en el primer colombiano en marcar el gol inaugural de una Copa del Mundo. Además, firmó la primera anotación oficial del Mundial 2026 y registró el tercer gol más rápido de México en toda la historia de los mundiales.

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