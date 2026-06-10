Reconocido youtuber transmitirá GRATIS los 104 partidos del Mundial 2026; ¿Quién es?

Youtuber transmitirá los partidos del Mundial 2026 GRATIS

Se trata de Casimiro Miguel, quien a lo largo de los años se ha convertido en uno de los creadores devortivos más influyentes de América Latina. Estudió periodismo y, a pesar de no haber logrado el título, sus conocimiento slo llevaron a llegar al canal brasileño TNT Sports donde alcanzó gran popularidad.

A pesar de ello, su gran estrellato en internet llegó durante la pandemia con sus transmisiones diarias por Twitch, donde reaccionaba a videos, noticias o partidos de fútbol. Durante esta época, Miguel se volvió muy viral en redes sociales, crendo plataformas digitales como CazéTV, donde transmite torneos internacionales como el Mundial de Qatar 2022.

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Su éxito lo llevó a llevar a un acuerdo con la FIFA para transmitir a través de la plataforma CazéTV los 104 partidos del Mundial 2026, con un contenido y análisis exclusivo. Esta es una gran noticia para toda la hinchada que busca dónde ver los encuentros deportivos sin problemas y completamente GRATIS.