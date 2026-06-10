Reconocido youtuber transmitirá GRATIS los 104 partidos del Mundial 2026; ¿Quién es?
El youtuber es especializado en contenido deportivo y se ha convertido en uno de los más influyentes de Lationamérica,
El youtuber es especializado en contenido deportivo y se ha convertido en uno de los más influyentes de Lationamérica,
El Mundial 2026 promete ser uno uno de los eventos deportivos más grandes y esperados de todo el año. Sin duda, los aficionados ya empiezan a ver opciones para ver el torneo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Una gran noticia llegó para los hinchas, la cual ya genera gran expectativa: reconocido youtuber transmitirá los 104 encuentros de la Copa del Mundo.
La iniciativa busca acercar la emoción del torneo a millones de espectadores a través de plataformas digitales, ampliando el acceso a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Por tal motivo, los aficionado ya empiezan a preguntar de quién se trata y cómo ver los encuentros.
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Se trata de Casimiro Miguel, quien a lo largo de los años se ha convertido en uno de los creadores devortivos más influyentes de América Latina. Estudió periodismo y, a pesar de no haber logrado el título, sus conocimiento slo llevaron a llegar al canal brasileño TNT Sports donde alcanzó gran popularidad.
A pesar de ello, su gran estrellato en internet llegó durante la pandemia con sus transmisiones diarias por Twitch, donde reaccionaba a videos, noticias o partidos de fútbol. Durante esta época, Miguel se volvió muy viral en redes sociales, crendo plataformas digitales como CazéTV, donde transmite torneos internacionales como el Mundial de Qatar 2022.
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Su éxito lo llevó a llevar a un acuerdo con la FIFA para transmitir a través de la plataforma CazéTV los 104 partidos del Mundial 2026, con un contenido y análisis exclusivo. Esta es una gran noticia para toda la hinchada que busca dónde ver los encuentros deportivos sin problemas y completamente GRATIS.