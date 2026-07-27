El disco que empezó una revolución en el rock: una joya inigualable para la música

El rock ha tenido, sin lugar a dudas, una cantidad enorme de éxitos en su haber. Grandes canciones y discos han resaltado de forma histórica, gracias al talento de sus creadores, y la creatividad que han logrado encapsular en una producción.

Muchos lanzamientos han quedado en la forma más alta de la industria, y han creado un legado notable al punto de llegar a convertirse en álbumes inigualables.

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Sin embargo, otros han trascendido incluso estas barreras hasta revolucionar de manera total a la industria de la música. De hecho, en este caso les hablaremos sobre un disco que fue capaz de cambiar el rock al completo.

El disco que empezó una revolución en el rock

El rock cuenta con una cantidad enorme de bandas que han sido capaces de lanzar discos inolvidables. Álbumes de la talla de ‘The Dark Side of The Moon’ de Pink Floyd o ‘Appetite for Destruction’ de Guns N’ Roses han llegado a ser legendarios.

Muchos de ellos han marcado época, al punto de incluso romper récords brillantes. Varios de ellos han establecido un estilo nuevo para el rock.

Aun así, hay uno que ha destacado por encima de los demás, gracias a la forma en que ha llegado a cambiar por completo el género para el momento de su lanzamiento.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Nevermind’ de Nirvana. Este es uno de los álbumes más grandes e históricos en la historia del grunge.

Particularmente, este álbum cuenta con un estilo brillante que mostró un subgénero icónico para el rock. La fuerza y potencia que mostró Nirvana en este álbum llegó a ser totalmente resaltante.

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Canciones como ‘Polly’, ‘Drain You’, ‘Come As You Are’ o ‘Smells Like Teen Spirit’ llegaron a marcar época. De hecho para muchos, este es el álbum más grande en la historia del ‘grunge’.

Sin embargo, hay un aspecto que lo hace inigualable, sobre todo en cuanto a revolución. El rock cambió por completo el centro de atención luego de esto.

Para el momento de lanzamiento de dicho disco, el centro estaba enfocado en bandas del ‘sleaze’ y el hard. Pero, la salida del ‘Nevermind’ hizo que el ‘grunge’ y Nirvana se convirtieran en centro claro del género y toda la industria.