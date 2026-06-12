Hora y dónde ver EN VIVO el show de Alanis Morissette en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá

La cuenta regresiva para La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya terminó y Canadá se prepara para protagonizar uno de los primeros grandes espectáculos de la cita futbolística más importante del planeta.

Antes de que la selección canadiense salte al campo para enfrentar a Bosnia Herzegovina, miles de aficionados disfrutarán de una ceremonia inaugural repleta de música, artistas internacionales y una puesta en escena diseñada para celebrar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Le puede interesar: ¿Por qué la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará por primera vez en 3 países? Razón oficial

Los fanáticos en Colombia podrán seguir el evento desde las 12:30 p. m. del viernes 12 de junio. La ceremonia tendrá lugar en el BMO Field de Toronto, recinto que durante el torneo adoptará el nombre de Estadio de Toronto como parte de la identidad oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Uno de los principales atractivos del espectáculo será la participación de Alanis Morissette, una de las artistas canadienses más reconocidas a nivel internacional. La cantante encabezará una programación musical que también incluirá a Alessia Cara y Michael Bublé, dos figuras que representan distintas generaciones de la música del país anfitrión.

Necesita saber: Partidos del Mundial 2026 que se juegan el 11 de junio: Hora Colombia y equipos que se enfrentan

Además de estos nombres, el show reunirá a una diversa selección de artistas procedentes de distintos rincones del mundo. La organización confirmó la presencia de Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, quienes aportarán ritmos y estilos variados a una ceremonia que busca reflejar la multiculturalidad que caracteriza a Canadá.

¿Por qué Canadá tendrá show inaugural en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La inauguración canadiense forma parte de una estrategia inédita para el Mundial 2026. Por primera vez, cada uno de los tres países organizadores contará con eventos propios para dar la bienvenida al torneo. Estados Unidos, México y Canadá desarrollarán celebraciones independientes, permitiendo que cada sede muestre su identidad cultural ante millones de espectadores alrededor del mundo.

Ver también: Calendario COMPLETO de la fase de grupos del Mundial 2026: partidos, días y horarios en Colombia

Hora y dónde ver EN VIVO el show de Alanis Morissette en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá

Quienes deseen ver gratuitamente la ceremonia y algunos de los encuentros del campeonato podrán hacerlo a través de señales abiertas disponibles en Colombia. RCN Televisión, Caracol Televisión y Win Sports incluirán una selección de transmisiones relacionadas con la Copa Mundial desde las 12:30 del medio día.

Por otra parte, los aficionados que quieran seguir la totalidad del torneo tendrán alternativas de pago. DirecTV ofrecerá la cobertura completa mediante DSports, mientras que Disney+ también incluirá partidos y contenidos especiales del evento deportivo.

No se pierda: Grave baja de último minuto: figura se baja del Mundial 2026 a horas del inicio