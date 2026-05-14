Nuevo ranking de favoritos al Mundial 2026: ¿en qué puesto quedó Colombia y quién es el n.° 1?

Colombia se prepara para uno de los torneos más importantes de su historia como lo es el Mundial de 2026. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo confía en convertirse en uno de los mejores favoritos para conseguir este torneo.

La ‘tricolor’ disputará la fase de grupos desde el mes de junio cuando se mida a los combinados de Uzbekistán, Portugal y la República Democrática del Congo.

Aunque el nivel reciente de los ‘cafeteros’ ha sido inestable, los fanáticos confían en poder convertirse en uno de los favoritos para llevarse el torneo.

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De hecho, recientemente fue lanzado un nuevo ranking donde se presentaron los favoritos para ganar este importante torneo.

Nuevo ranking reveló a los favoritos para ganar el Mundial 2026

La expectativa por el Mundial de 2026 es total. El inicio de este torneo está pautado para el próximo 11 de junio, cuando se dispute el partido entré México y Sudáfrica.

Claramente tal y como sucede en cada edición de esta competencia, hay varias selecciones que llegan con la ambición de convertirse en los nuevos líderes del balompié.

Equipos de la talla de España, Francia, Argentina y más combinados sueñan con llevarse esta competencia gracias a su nivel actual.

Justamente en los últimos días salió el ‘Pelé Rankings’, un nuevo listado que estableció los favoritos para llevarse la Copa del Mundo de 2026, de acuerdo a sus jugadores, y también el nivel reciente.

Esta lista se presentó de la siguiente manera:

Argentina – 2.066 pts. España – 2.065 pts. Inglaterra – 2.010 pts Francia – 2.009 pts Brasil – 2.005 pts Portugal – 1.952 pts. Colombia – 1.956 pts.

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De acuerdo con esto, el gran ganador de la Copa del Mundo 2026 volvería a ser Argentina. Sin embargo, Colombia se posiciona alta al mismo nivel de varios gigantes del mundo del balompié internacional.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia?

Luego del gran inicio de la competencia el 11 de junio, la ‘tricolor’ jugará su primer partido el 17 de dicho mes. El equipo ‘cafetero’ debutará frente a Uzbekistán, contra el que confía iniciar con el pie derecho.

Por el momento, Colombia continúa su preparación y sueña con que sus convocados lleguen en el mejor estado de forma, los cuales se espera sean revelados en los próximos días por parte de Néstor Lorenzo.