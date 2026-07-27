¿Quién es Yan Diomandé? El fichaje ‘galáctico’ que prepararía el Real Madrid por más de 100 millones

Yan Diomandé se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mundo del fútbol en las últimas horas. El jugador de Costa de Marfil ha generado una cantidad enorme de revuelo, luego de que se lo relacionara con el Real Madrid.

Este atacante apuntaría a un nuevo fichaje, con el objetivo de reforzar su ataque, y el atacante del Red Bull Leipzig podría ser el nombre elegido.

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En caso de que no lo conozca hasta ahora, aquí les contamos de quien se trata, y cada uno de los aspectos en los que podría reforzar al equipo ‘blanco’.

¿Quién es Yan Diomandé?

Yan Diomandé es una de las mejores estrellas jovenes de la actualidad en el fútbol de Europa. Este extremo de Costa de Marfil destaca, sobre todo por la cantidad inmensa de regate y velocidad que tiene en su arsenal de ataque.

El joven brilló de manera especial en la Copa Mundial de la FIFA 2026, gracias a su participación con Costa de Marfil, lo que le ha permitido ganar el interés de varios grandes de Europa.

El primero de ellos habría sido el Fútbol Club Barcelona. No obstante, el equipo culé habría adquirido otras prioridades con los fichajes de Karim Adeyemi y Anthony Gordon.

Frente a esto, quien habría tomado la delantera en la puja del delantero marfileño es el Real Madrid. Desde el pasado viernes varias fuentes revelaron este interés.

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Sin embargo, el gran golpe habría llegado el domingo 26 de julio. De acuerdo con Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el Real Madrid ya tendría cerrado este fichaje.

El precio de esto sería de más de 100 millones de euros, en lo que sería una de las compras más caras de esta ventana de fichajes. Este jugador apuntalaría un ataque que ya cuenta con la fuerza de talentos de la talla de Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

Aun así, cabe aclarar que el acuerdo no ha sido confirmado por ninguno de los dos clubes, por ende, este fichaje no está oficializado, aunque los fanáticos están atentos a esta posibilidad.

Por el momento, el club ‘merengue’ busca cerrar este fichaje, y otros objetivos de mercado como Rodri, mediocampista de la selección de España y el Manchester City.