¿Cuánto gana el campeón del Mundial 2026? FIFA dará el premio más alto en la historia del fútbol

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¿Cuánto gana el campeón del Mundial 2026?

El 11 de junio del 2026 se dará inicio a la edición número 23 de la Copa del Mundo. 48 selecciones llegarán a Estados Unidos, México y Canadá para disputar la copa más importante del fútbol. Además, irán por un jugoso premio que, según anunció la FIFA, aumentó gracias al éxito comercial que está teniendo el torneo.

En un inicio se habló de un premio por un valor de 727 millones de dólares, es decir, unos 2.595.951.098.600 pesos colombianos. A pesar de ello, la gran noticia llegó ahora, luego de que se confirmara un aumento en el valor final. Para nadie es un secreto el gran éxito que está teniendo el Mundial antes de iniciar, por lo que la FIFA decidió dar un reconocimiento mayor, superando a los entregados en ediciones pasadas.

En total serán 871 millones de dólares que, en pesos colombianos, sería un aproximado de $3.110.142.237.800. La cifra sorprendió tanto a los países partícipes como a los aficionados, pues supera en 100% a lo entregado en el Mundial de Qatar 2022, que fue de 440 millones de dólares.

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