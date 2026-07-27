¿Cuánto gana el campeón de la Liga BetPlay 2026-II? Millonaria cifra según Conmebol

La Liga BetPlay 2026-II inició durante el pasado fin de semana. Grandes equipos volvieron a la acción del fútbol en Colombia, donde presentaron partidos totalmente imperdibles junto a figuras llenas de talento y desequilibrio.

Varios clubes empezaron con el pie derecho, y sellaron su papeleta de favoritos a llevarse el máximo trofeo de esta competencia. Por otro lado, algunos iniciaron con derrota pero sueñan con revertirla y dar el ‘campanazo’.

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Sin dudas, este segundo semestre estará lleno de emociones en la carrera por el título, y de hecho, aquí les contamos cual es el premio monetario que se llevará el gran ganador de esta competencia nacional.

¿Cuánto gana el campeón de la Liga BetPlay 2026-II?

Indudablemente, ganar la Liga BetPlay se ha convertido en una de las mayores ambiciones para los clubes del fútbol en Colombia semestre tras semestre. Conseguir una nueva estrella llena de pasión y emoción a los amantes del balompié

Quien logró este histórico cometido en 2026-I fue el Junior de Barranquilla. El ‘tiburón’ alcanzó un bicampeonato impresionante que espera extender en este 2026-II.

Claramente ganar este torneo genera una gran cantidad de prestigio, pero, también sirve para recibir una suma importante de dinero.

En este torneo da un total de 500.000 dólares otorgados por Conmebol, que equivalen a un aproximado de 1,606,995,000 pesos colombianos. Esta cantidad premia al mejor equipo, aunque, no es la única cantidad de dinero recibido.

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Este dinero se suma a la clasificación a la Copa Libertadores. Este torneo, solo por llegar a ser parte de la fase de grupos entrega un total de 3 millones de dólares.

Indudablemente, estos aspectos hacen que ser campeón de la Liga BetPlay sea, sin lugar a dudas, un objetivo clave, con el objetivo de lograr una nueva estrella, pero, también poder aumentar las arcas económicas.

Así empezó la tabla luego de la fecha 1

Luego de la fecha 1, la Liga BetPlay 2026-I marcha de la siguiente manera:

1- Once Caldas – 3 puntos

2- América de Cali – 3 puntos

3- Deportivo Cali – 3 puntos

4- Independiente Medellín – 3 puntos

5- Águilas Doradas – 3 puntos

6- Deportes Tolima – 3 puntos

7- Atlético Bucaramanga – 3 puntos

8- Llaneros – 3 puntos

9- Fortaleza – 1 punto

10- Alianza – 1 punto

11- Atlético Nacional – 0 puntos

12- Boyacá Chicó – 0 puntos

13- Deportivo Pasto – 0 puntos

14- Junior de Barranquilla – 0 puntos

15- Independiente Santa Fe – 0 puntos

16- Millonarios – 0 puntos

17- Deportivo Pereira – 0 puntos

18- Inter de Bogotá – 0 puntos

19- Jaguares de Córdoba – 0 puntos

20- Cúcuta Deportivo – 0 puntos