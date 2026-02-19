Hace varios años, los artistas decidieron reunirse para poder formar importantes bandas de rock que pudieran posicionar sus canciones y darle una nueva forma a todo lo relacionado con la música. Sin embargo, muchos de ellos no lograron cumplir con su prometido y no se destacaron como buscaban hacerlo, así lo explicó Stephen King, quien reveló todos los detalles de su agrupación favorita.

En medio de una conversación con los lectores en Reddit, el autor confesó que una de sus mayores pasiones es escuchar rock. Para él, este género sin duda cambió su forma de ver la vida y le dio un nuevo ritmo a la forma en la que solía pasar todos sus días.

¿Cuál es la mejor banda de rock según Stephen King?

Aunque muchos no lo creían, el escritor confesó que a lo largo de los años tuvo la oportunidad de escuchar diferentes bandas. Pero sin duda, una llegó a marcar sus gustos, convirtiéndose en su favorita, que según él, logró marcar toda la música que se lanzó en los años 70.

Se trata de ‘The Ramones’, quienes tuvieron un papel importante en todo lo relacionado con el rock y el punk en 1970, cuando cada una de sus canciones empezó a tomar protagonismo en el entorno cultural y social. En ese momento, todo lo que se escuchaba era música progresiva, que con el paso de los días se fue expandiendo al punto de ser escuchada en varios países del mundo.

En ese momento, los artistas decidieron apostar un poco a canciones extensas que empezaran a hablar un poco de lo que estaba pasando en la sociedad. Usaban solos largos con los que buscaban conseguir la atención y producciones con sonidos fuertes que querían convertirse en el ejemplo de lo que funcionaba en ese momento.

Según mencionó Stephen King, ‘The Ramones’ llegó para salvar el rock and roll, refrescando todo el entorno musical con nuevos ritmos y unas letras que nadie esperaba escuchar. Para él, el hecho de que se animaran a trabajar en algo nuevo, con un tono un poco más atrevido, fue muy importante.

Junto a esta banda se posicionan otras de rock que también están entre sus favoritas, como AC/DC, The Temptations, The Rolling Stones, entre otros. Todas ellas se caracterizan por sus ritmos, un blues y un hard rock que logran llamar la atención de los fans.