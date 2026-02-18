Ingleses eligieron al mejor jugador colombiano de la historia: ningunearon a Luis Díaz

Luis Díaz es uno de los mejores jugadores del mundo; a lo largo de los últimos meses se logró destacar con sus goles en su nuevo equipo, el Bayern Múnich. De hecho, hay quienes dicen que el delantero podría ser la gran sorpresa en el Mundial de la FIFA 2026, brillando con la Selección Colombia.

En Alemania ya muchos hablan sobre el cambio radical que tuvo su equipo desde la llegada del guajiro, quien actualmente se encuentra en el primer puesto de la Bundesliga con 57 puntos. Además, tienen 82 goles a favor, muchos de ellos marcados por el delantero, quien no siempre ha estado en la titular.

Ingleses eligieron al mejor jugador colombiano de la historia ¿Luis Díaz?

En redes sociales, se hizo viral un video en donde unos hombres ingleses hablan sobre los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, la gran sorpresa en esta oportunidad es que en ningún momento mencionan a Luis Díaz, pese a que el deportista parece estar en su prime, donde todo se le está dando para destacar.

De hecho, ha sido nominado en varias oportunidades como el mejor jugador de la Bundesliga y hay quienes consideran que, sin duda, es la gran estrella de Alemania en este momento. Pero al parecer, no todo terminó de la mejor manera en Inglaterra, en donde muchos fans de Liverpool no recuerdan su trabajo, ni consideran que se hubiera destacado.

A la pregunta sobre quién es el mejor jugador colombiano de todos los tiempos, las personas mencionan a Falcao García, actual jugador de Millonarios; James Rodríguez de la MLS, Jackson Martínez, Higuita, una leyenda bajo los tres palos, al igual que David Ospina.

Finalmente, votan por Alfredo Morelos y Carlos Sánchez, pero las estrellas son James y Falcao, quienes se llevan nueve y tres votos cada uno. Lo que quiere decir que ellos son los más conocidos en el exterior, dejando de lado el trabajo de ‘Lucho’.

Pese a eso, es importante mencionar que Luis Díaz logró destacarse en el Liverpool al ganar en total cinco títulos: dos Copas de la Liga en el 2022 y 2024, la FA Cup en el 2022, el Community Shield en el 2022 y la Premier League en el 2024-2025.